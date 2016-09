AL DESNUDO

Hablando de traiciones

Édgar Rodríguez H.

Los diputados panistas fueron víctimas de sus propias acciones. Y si de traidores hay que hablar, habría que empezar por ellos mismos, porque fueron ellos quienes traicionaron con su actuar a gran parte de la sociedad que votó por ellos, con la idea de que todo sería diferente si el PAN lograba la mayoría en el Congreso del Estado y con ello era el fiel de la balanza del Ejecutivo Estatal. Sin embargo, no fue así, desde su arribo al recinto legislativo fueron intolerantes, soberbios y arribistas. Fueron iguales o peor que sus rivales priístas con mayoría en anteriores legislaturas.

Muy pronto mostraron el cobre y en lugar de legislar los diputados panistas se dedicaron a criticar toda acción gubernamental a costa de lo que fuera, siempre liderados por el senador dos veces perdedor en los comicios para gobernador Jorge Luis Preciado Rodríguez, quien hasta ahora, no abandona su sed de venganza contra quien lo venció en las urnas.

A Preciado Rodríguez no le importó, incluso, pisotear a su propia gente, sus intereses personales estuvieron y están siempre por encima de los generales. Asumió el control total de la fracción panista en el Congreso Local, moviendo a los congresistas albiazules a su antojo. Incluso quitó a una experimentada Martha Sosa de la presidencia de la Comisión de Gobierno Interno, para colocar en su lugar a su pelele Luis Ladino Ochoa.

La cuerda se estiró tanto y muy pronto que sucedió lo que tenía que suceder, algunos diputados panistas (3) decidieron abandonar el barco y asumirse como independientes en busca de cumplirle a la sociedad, según su propio dicho.

Al hablar de traición, es como si Preciado Rodríguez escupiera hacia arriba y le cayera en la cara. Dividió tanto a los legisladores panistas y 3 se les fueron, pero de los que le quedan, hay otros 3 que también dan señales de inconformidad ante la tiranía del Senador y secretario general del PAN en Colima, quien no ceja de acusar de todos sus males al mandatario estatal al asegurar que quiere apoderarse de su partido con el fin de que este instituto político llegue debilitado al 2018, señalamientos que más que ayudarlo, denotan que perdió el control y liderazgo -si alguna vez lo tuvo-, de los integrantes azules.

La oportunidad histórica que tuvo el PAN para asumirse como el fiel de la balanza desde el Congreso la perdió en 10 meses por la intolerancia de un solo hombre que nunca dejó que los diputados trabajaran como una verdadera fuerza opositora que tuviera como principio el trabajar por el bien común de los colimenses.

De las consecuencias de sus propios actos, los panistas en lugar del análisis y la autocrítica, han preferido hablar de traiciones lamiéndose las heridas. No se han dado cuenta que la historia ya se escribió, dejaron de ser mayoría y perdieron el control del Congreso Local luego de que en 10 meses no supieron o no quisieron demostrar que serían diferentes a los grupos parlamentarios que en antaño dominaron el legislativo, por el contrario, fueron igual o peor avasallando en la toma de decisiones para favorecerse económicamente, como lo demostraron al incrementarse los salarios y la Partida de Previsión Social Múltiple y otras prestaciones, que les servirían para promocionarse.

Con los cambios sucedidos en la LVIII Legislatura, se abre una nueva oportunidad para que los legisladores de todas las fracciones recobren la confianza de los ciudadanos. Los independientes, por su parte, deberán fungir como el fie de la balanza en materia legislativa, de no hacerlo tendrán futuro político nada halagüeño.

Se dice que…

*Lo que no se hizo en dos administraciones anteriores, lo cumplió en sus primeros seis meses de gobierno José Ignacio Peralta Sánchez al liquidar la deuda 394 millones 890 mil 107 pesos que se tenía con la Universidad de Colima. Con el pago, la máxima Casa de Estudios, podrá fortalecer su compromiso con la educación de los jóvenes de nivel medio superior y superior.

*Se equivocan quienes dice que la fracción del PAN en el Congreso, dejó ir la oportunidad de hacer historia: Sí la hizo, sólo que ésta se escribió en su contra al perder en 10 meses la mayoría en la LVIII Legislatura.

*Los diputados panistas y su jefe el senador y secretario general del PAN en Colima, Jorge Luis Preciado, en lugar de aprender la lección que les dejó en no saber trabajar a favor de la sociedad, continuarán descalificando toda acción gubernamental.