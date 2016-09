Al Desnudo

PAN dividido

Édgar Rodríguez H.

Lo que todos en Colima ven y saben lo reconoció el gobernador de Puebla y fuerte aspirante del PAN para contender en 2018 por la Presidencia de la República, Rafael Moreno Valle, al señalar que en la entidad de los cocos y las palmeras los azules están divididos. “Vemos tristemente que hay una división”, señaló el poblano al enfatizar que las victorias se alcanzan con unidad, sumando y multiplicando, no restando ni dividiendo. Palabras que el Secretario General del partido en el estado, Jorge Luis Preciado Rodríguez ignora totalmente.

Informado todo lo que ha venido sucediendo en la entidad, después de que Preciado Rodríguez, perdió en dos ocasiones los comicios para gobernador, Moreno Valle en una entrevista con medio escrito de comunicación local, reconoció la capacidad de la alcaldesa de Manzanillo, Gabriela Benavidez Cobos, a quien el presidente del PAN en el estado Jesús Fuentes García expulsó del partido junto con otros panistas, con el argumento de que no habían apoyado al candidato del PAN a gobernador.

“Desgraciadamente percibo que muchos panistas del estado de Colima están viendo hacia atrás y siguen enfrascados en una lucha interna, en lugar de ver hacia adelante y construir un partido fuerte, sólido y ganador”. Percepción que como Moreno Valle, no alcanzan a ver o no quieren, quienes se sienten dueños del partido como Jesús Fuentes o Jorge Luis Preciado que no acaban de sangrar por la herida y en lugar de fortalecer al panismo, lo han llevado al despeñadero.

En su calidad de presidente de la Comisión Política Nacional del CEN del PAN, el gobernador de Puebla, les dejó muy claro a quienes expulsaron a Benavides Cobos, no pueden actuar como si fueran un tribunal. “Lo he platicado con Gabriela Benavides, es que ella tiene derechos políticos como militante del Partido y como ciudadana de este país, puede acudir a las instancias correspondientes al interior del partido a nivel nacional a defenderse y por supuesto que lo hará con todo mi apoyo y respaldo”.

Moreno Valle coincidió con lo que se ha venido señalando en repetidas ocasiones, indicar que el actuar de JLPR, se debe a su enojo por haber perdido en dos ocasiones la contienda para gobernador, e indicó que entiende su molestia y frustración de no haber ganado, sobre todo cuando fue una elección tan cerrada, y más en la primera ocasión, pero creo que más que estar viendo hacia atrás, habrá que ver hacia adelante”.

Pero testarudo y arrogante como es y pese a todo el desastre que ha ocasionado, el peor en el Congreso del Estado, donde tan sólo por 10 meses los panistas fueron mayoría, es muy difícil que Preciado Rodríguez, razone y reaccione con miras a fortalecer al partido. Al menos hasta el momento no ha dado ninguna señal para resolver las diferencias internas, sino todo lo contrario.

SE DICE QUE…

*El anuncio tajante del gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, en el sentido de que no habrá reemplacamiento general en su administración, terminó con las afirmaciones grilleras y sin fundamento de los diputados panistas en el Congreso, quienes aseguraban, para alarmar a la población, que el mandatario estatal pretendía llevarlo a cabo en el año 2017. Ahora se espera que los panistas no vayan a salir con el cuento de que la determinación de JIPS de no reemplacar tiene fines electoreros con miras al 2018.

*Simplemente por llevar la contraria, como ya es su costumbre, la fracción panista se negó a sumarse a las otras fracciones partidistas y aprobar la nueva Ley de Adquisiciones propuesta por el ejecutivo estatal, José Ignacio Peralta Sánchez, mediante la cual habrá mayor transparencia y se evitará cualquier tipo de corrupción entre proveedores y trabajadores del gobierno.

*Contrario a lo que se piensan los ociosos, a Colima se irá bien con los cambios ejecutados semana pasada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y ello se debe a que la senadora Itzel Ríos, tiene una estrecha relación con el Secretario de Gobernación, Osorio Chong, hoy convertido en el hombre más fuerte del gabinete y con el nuevo Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, con quién hizo equipo político cuando este fungió como Secretario de SEDESOL, debido a que la senadora, además de ser secretaria de la mesa directiva del senado, también forma parte de la comisión de Desarrollo Social como secretaria en la cámara alta.