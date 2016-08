Análisis Político

Colima con nuevo rumbo en el campo

Abel González Sánchez

Extensa y muy productiva fue la gira en el estado del Sr. Secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa, acompañado de la senadora colimense con licencia y ahora Subsecretaria de esta misma dependencia, Mely Romero Celis quien mostró su interés también por apoyar al sector rural, dicha gira fue realizada a petición del gobernador Ignacio Peralta Sánchez con el propósito de cumplir con 18 de los 78 compromisos que hizo durante su campaña en apoyo al campo, demostrando congruencia entre lo que prometió y lo que ahora hace como gobernador.

Para no hacer la larga lista de apoyos que ofrecieron y dieron en esta visita a los diferentes lugares del sector en el estado, en síntesis apoyaron a más de 12 mil productores colimenses de los sectores agropecuario, forestal, acuícola y pesquero, el respaldo dado por el representante del gobierno federal en materia agropecuaria fue relevante, reconociendo en sus discursos el titular de SAGARPA el trabajo y sustento de las gestiones del gobernador, quien ha logrado la canalización de 460 millones de pesos para el campo colimense.

A menos de un año de haber iniciado su administración, Peralta Sánchez ya ha cumplido con una buena parte de sus compromisos para el campo colimense. “Vamos contigo, vamos con todo”, es lo que el secretario José Calzada le dijo a Nacho Peralta tras manifestarle que tiene todo el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto para seguir trabajando coordinadamente a favor de los mexicanos, y en esta caso de los colimenses. El campo de Colima inicia una nueva etapa con el gobierno de Nacho.

Vale la pena señalar que las múltiples giras que realiza el Secretario de Sagarpa, José Calzada a los diferentes estados del país, visualizamos que es un activista político con mucha experiencia, pues fue funcionario de la Embajada de México en Estados Unidos así como de la SHCP, fue senador y gobernador de Querétaro y actualmente muchos analistas políticos nacionales ya lo anotaron en la lista como presidenciable, cuando menos aquí vimos que si tiene tablas para estar en el destape del 2018. Y una felicitación a Mely Romero porque mantiene ese enlace y coordinación con el ejecutivo estatal y más aún con el sector rural colimense con quien se ha identificado ampliamente, ojalá pronto el senador Jorge Luis Preciado o cualquier otro legislador federal haga lo mismo, pues recordemos que tenemos a siete diputados federales por Colima y de verdad vemos en los hechos que poco o nada hacen por su estado, ni en las tribunas, por el contrario varios se esconden de los ciudadanos y nadie sabe dónde localizarlos. Excepto la legisladora del PRD y Kike Rojas que hasta tiene una casa de gestión en la Villa.

¿Y EL CAMBIO DE MOVILIDAD?

Después del cambio del Secretario de Seguridad, la ciudadanía esperaba otro cambio más en el gabinete, la de Movilidad, por las múltiples quejas que hay de la gente que acuden a sacar placas ya que debes guardar los vehículos hasta por diez días por burocratismo cuando antes no ocurría esto y por la absurda suspensión de los permisos para circular sin placas que antes los vendían por tres meses extendiéndoles una simulación de placa con número identificable, esta cancelación ha creado una gran molestia a las agencias de vehículos, loteros, y miles de ciudadanos que por alguna razón no pueden pagar inmediatamente las compraventas, lo que ha obligado a que entre los ciudadanos se presten las placas y más entre familiares y amigos.

La mismas agencias y ciudadanos tienen que recurrir a pagar permisos a otros estados, dejando de percibir el gobierno estatal más de medio millón de pesos mensuales, la suspensión es por razones de seguridad dijeron, lo cual es falso, ya que la misma dependencia checa bien un vehículo, que debe darse de baja, antes de entregarle el permiso obligándolo a portarlo como placa frontal y en forma posterior, algunas camionetas oficiales, de la policía estatal y municipales los exhiben hasta la fecha aún vencidos, es decir el mismo gobierno los necesita.

Los permisos suspendidos desde hace más de seis meses en nada benefició al problema de la inseguridad, los hechos criminales los han hecho en su mayoría en vehículos robados y en motos. Pero lo curioso es que en el transporte público por falta de autorización interna y burocratismo de los cambios de los propietarios es más lamentable, porque aparecí en la lista que publicaron como propietario de un camión urbano, ya no lo soy, mismo que lo han vendido como cinco veces entre los concesionarios pero continúa a mi nombre y nadie paga nada, por el desorden interno en esa dependencia, yo lo vendí hace como 14 años y aparezco como concesionario y ahora con 17 infracciones de tránsito que el suscrito no es responsable y jamás me han dado respuesta de las cinco peticiones por escrito que he realizado al Director de Transporte en turno, y dos más escritos a la actual Secretaria desde hace cinco meses explicándole y pidiéndole una audiencia para tratarle este problema, pero es más complicado que nos reciba que ver a Nacho Peralta en persona, porque al gobernador nada difícil es verlo personalmente, por ello como analista no he descartado el cambio en Movilidad, deberían analizarlo más pronto, por el bien de la ciudadanía, del transporte y de Colima. (abelglezs@gmail.com)