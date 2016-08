Análisis Político

Locho y la camioneta del gobernador

Abel González Sánchez

Recientemente Locho Morán, ex candidato a la gubernatura y Coordinador de Movimiento Ciudadano ha criticado y fuerte al gobernador Ignacio Peralta por haber contratado el arrendamiento de una camioneta blindada para transportarse , aseguró que no debería existir una gran diferencia entre la seguridad que se le procura al mandatario y la que tenemos los ciudadanos colimenses. Si Locho Morán hubiera sido el gobernador sabemos que hubiera hecho lo mismo, ya la trajera igual y con más elementos de seguridad, inclusive sabemos que desde mucho antes de existir tanta violencia y pugnas de las organizaciones criminales, todos los gobernadores en la historia en Colima han tenido cuerpos de seguridad acompañándolos.

El escenario nacional de la violencia, de las amenazas y homicidios perpetrados contra algunos gobernantes por la delincuencia organizada incluyendo a los alcaldes, obliga a Colima también a reforzar y equipar mejor la seguridad personal tanto del gobernador como de los diez alcaldes, pues el tema lo sabe Locho que es de fondo y no de simple crítica o de grilla para mantenerse vivo políticamente, todos los gobernadores acataron los acuerdos de los protocolos de seguridad y lineamientos que marca la Secretaría de Gobernación. Nacho Peralta, Jorge Luis Preciado y el mismo Locho, quien fue candidato a la gubernatura, todos ellos acudían a los eventos de campaña sin ningún protocolo de seguridad, pero no tenían mucho riesgo, porque una cosa es ser candidato y otra muy diferente es ser gobernador.

El combate que el Gobierno de Colima mantiene contra los grupos delincuenciales que asolan la entidad y la decisión del gobernador Nacho Peralta de no ceder ni un ápice en esta lucha, lo obligan a tomar medidas precautorias que cuando menos garantice su integridad física y la de sus acompañantes en sus giras, al igual deberían resguardarse más los alcaldes mediante los protocolos establecidos y su escenario municipal, aunque en el estado los alcaldes parecieran que no quieren saber nada sobre la seguridad y le avientan el paquete al gobierno estatal, sabemos que el gobernador y los alcaldes ya no pueden tomar actitudes populistas y andar sin seguridad, aún estén sujetos a las críticas más bien envidiosas o perversas de sus opositores, los colimenses reconocemos que Colima vive una situación crítica de violencia, pues ya ni López Obrador se transporta en su carrito Tsuru y sin seguridad, en todo el país cambió el escenario.

CAMBIOS EN ECOS Y CORREO DE MANZANILLO

La señora Leticia Castro de Silva, Presidenta del Consejo de Administración de Ecos de la Costa y de Correo de Manzanillo, convocó recientemente a una reunión de los directivos y trabajadores de ambos periódicos para agradecerles su apoyo por continuar apoyando a las dos empresas informativas y los exhortó para continuar colaborando mediante algunos cambios que realizará para darles una nueva imagen, otros contenidos y mejorar sus páginas web.

Mencionó la señora Leticia que desea mantener la línea política de Humberto Silva Ochoa y que pretende conformar un nuevo Consejo Editorial de nueve colaboradores o integrantes para darle mayor precisión al trabajo periodístico, exhortó a promover más las noticias de la problemática social, recordó como decía Humberto, “la gente desea ser escuchada”, por ello, “Ecos y Correo son la voz de la ciudadanía” Dijo que desea iniciar una nueva etapa organizativa para estar en mejores condiciones y retos que implica la modernidad. Presentó al contador Arturo Figueroa Cárdenas como nuevo Director Corporativo de Ecos y Correo de Manzanillo para mejorar las actividades operativas y de supervisión, así como a José Luis Cobián León como nuevo Director del Correo de Manzanillo, nuestra felicitación para estos nuevos nombramientos.

(abelglezs@gmail.com)