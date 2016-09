Análisis Político

El derrumbe del PAN Estatal

Abel González Sánchez

El derrumbe sin precedente del PAN en el estado no requiere de un análisis profundo para determinar las causas principales, pues resulta que cualquier reflexión de los mismos panistas recae en un solo culpable de esta gran división, señalan a una sola persona, el senador Jorge Luis Preciado, que ocupando un cargo muy relevante a nivel nacional en la Cámara de Senadores, se vino a Colima a ocupar también la diminuta Secretaría General del partido, pero para un mejor control del partido, no tuvo confianza en nadie, pero no sin antes destituyendo a Martha Sosa como Coordinadora del PAN en el Congreso para imponer a su amigo Luis Ladino.

A pesar de que Martha Sosa lo apoyó como candidato a la gubernatura y por su experiencia legislativa tenía mejor control político de las corrientes panistas y de los diputados aliados en el Congreso, ahora el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez se ha de estar dando de topes contra la pared luego de ver la manera tan simple en la que el Partido Acción Nacional perdió el control del congreso del estado a casi 70 días de que la bancada terminó por dividirse con la salida de tres de sus diputados identificados como azules, pero que erróneamente fueron marginados, sin embargo ahora tienen capacidad de negociación.

Si bien es cierto que durante el año que duró la contienda por la gubernatura del estado, el senador Preciado mostró fuerza, como un político implacable y un fuerte candidato para un cambio debido al desastre financiero que dejó Mario Anguiano, la verdad es que ante su pérdida, en lugar de ampliar alianzas cerró su círculo de poder y lo concentró en en unos cuantos, que ni siquiera contempló a todos los alcaldes, es mas hasta solicitó expulsar del PAN a Gaby Benavides, alcaldesa de Manzanillo y comenzó a dilapidar poco a poco los diferentes espacios que Acción Nacional había ganado a la sombre de su candidatura, según los mismos panistas argumentan que Jorge Luis se atrevió a manipular algunos acuerdos presentándose personalmente en el mismo Congreso, cierto o falso, la pérdida del control político del Congreso que tenía el PAN se desvaneció muy rápido, y así perdieron también las posiciones administrativas y las comisiones legislativas en donde ahora al mismo representante del Congreso Luis Ladino no le dieron ninguna presidencia.

Otro problema es sobre el cambio de la dirigencia estatal del partido, que se ha estado postergando al margen de los estatutos e interés de los miles de panistas, su período venció hace casi un año, y lejos de un reacomodo de fuerzas es más bien un desacomodo por la intromisión y cerrazón en pocas manos, lo que provocó una mayor división entre los grupos, que les afectará a los alcaldes panistas en las elecciones para el 2018, y que poco o nada han hecho por diferentes motivos, entre estos la falta de recursos, pero la ciudadanía no perdona y poco le importa las justificaciones de los políticos, simplemente dice la gente hay que votar por otro porque este funcionario “pá nada sirve”. El PAN requiere de sacudirse de una vez por todas lo que le afecta. Jorge Luis tiene asegurada una diputación federal, ni duda cabe, pero puede ayudar mucho a destrabar el nudo del panismo estatal, porque él fue quien lo amarró pues lo diseñó así, le salió mal, ojalá ya lo desate por el bien del partido y del propio estado.

MÁS CAMBIOS EN ECOS Y CORREO DE MANZANILLO

Se conformó el nuevo Consejo Editorial de Ecos y Correo de Manzanillo con el objeto de reorientar y precisar la línea periodística que había marcado Humberto Silva, tal como lo precisó la señora Leticia Castro de Silva, Presidenta del Consejo de Administración, el nuevo Consejo está constituido por nueve miembros, entre ellos los directivos de las empresas periodísticas y colaboradores, la Presidencia recayó en Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez quien es columnista colaborador que el suscrito invitó con acuerdo del Director de Ecos, Adalberto Carbajal, el ahora Director Corporativo de ambos periódicos, Arturo Figueroa y lógicamente de la señora Leticia Castro, Presidenta del Consejo de Administración.

Manuel Agustín es un jovencito talentoso, inquieto y ampliamente reconocido entre la juventud, de hecho es columnista no porque él lo haya pedido, sino porque unos jóvenes nos comentaron de su capacidad e ideas renovadoras, se le contactó vía telefónica para invitarlo, y resultó que era aquel alumno identificado en un famoso conflicto estudiantil del 2012 en donde Humberto Silva fue mediador para su solución, pero además el suscrito lo ubiqué mas porque fue precisamente este joven el que plantó un árbol a media calle en la capital del estado, porque la autoridad municipal no tapaba muchos grandes baches de una calle de su colonia y enviaron fotos a los medios, lo que generó muchísima crítica en las redes sociales sobre el descuido de la administración municipal.

Trujillo Gutiérrez precisó en su declaración que ambos periódicos dejen de ser voces dispersas, y comiencen a ser catalizadores sociales que den voz a quienes tienen algo qué decir, sin censura ni mordaza; los medios no pueden ser simples replicantes, transcriptores de boletines oficiales o empresariales, instrumentos de venganzas o revanchas políticas. La vocación de los medios debe ser y será social, no es una cuestión de colores o ideologías sino de sensibilidad social, de pluralidad, de apertura, de generación de crítica y sobre todo un ejercicio franco de libertad de expresión, mi felicitación para este nuevo talento y más aún mi reconocimiento. (abelglezs@gmail.com)