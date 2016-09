Los cambios en Ecos y El Correo

ANÁLISIS POLÍTICO

Los cambios en Ecos y El Correo

Abel González Sánchez

Los cambios en las empresas son muy comunes, pero en las empresas periodísticas son ahora más vertiginosos y en gran medida imprevisibles, resulta aventurado decir lo que les va a ocurrir a estas empresas en el plazo de cinco a diez años, si no se reorganizan, porque a nivel nacional e internacional, miles han desaparecido, por temor a los cambios, pues sin dinamismo empresarial y sin visión organizativa interna van directo a la quiebra.

Es lógico que cualquier cambio en las empresas periodísticas se generen inquietudes, comentarios positivos o críticas, pero bastará recordar que el peso de esta decisión la llevan los empresarios, no nosotros que solo podemos escribir avalando o cuestionando estos cambios, pero quienes llevan el gran peso y responsabilidad financiera para sostenerlas son los dueños, por cierto los empresarios del periodismo reconocen que es un gran reto mantenerlas operando, ante la contraparte de la tecnología de la información digital que le resta una parte del mercado, por lo que tendrán que voltear los ojos también a buscar estas alternativas digitales de la comunicación.

Uno de los objetivos básicos de cualquier organización es su supervivencia, que por regla general es superior al interés a las personas que escribimos, colaboramos o inclusive que ocupan los cargos directivos, por lo anterior partimos de la premisa de que las empresas periodísticas tienen que cambiar constantemente, el cambio es imparable y muchas veces necesario.

Por todo lo anterior no podemos avalar ni cuestionar públicamente estos cambios directivos realizados por la señora Leticia Castro Viuda de Silva, porque son decisiones empresariales no se trata de decisiones por amiguismos o por simple tradición, pero debemos advertir también que Adalberto Carbajal Berber mantiene su amistad y tiene las puertas abiertas para continuar escribiendo si es su deseo, pues nadie duda de su capacidad y experiencia en el periodismo.

A Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez, ahora nuevo Director ni lo conocía, me lo presentó un sobrino de Armería y me habló de su activismo juvenil y talento, así Trujillo me solicitó escribir una columna política en Ecos y pedí esta autorización. Así en acuerdo con los Directivos empezó a colaborar, posteriormente en sus diferentes exposiciones y diálogos con los directivos diseñó el Consejo Editorial de ambos periódicos cuyo propósito fundamental fue reorganizar toda la información periodística y de repente me informan de su designación como Director. Su juventud, su dinamismo y ánimo para trabajar son muy evidentes, por ello estoy seguro dicho cambio será para bien, y sabe que se le ha dado una gran responsabilidad con esta oportunidad a temprana edad, vamos a ver en pocos meses sus resultados, le deseo mucho éxito.

En “El Correo de Manzanillo” está al frente otro experimentado en el periodismo, José Luis Cobián León, quien tiene quizás cerca de 25 años colaborando en Ecos de la Costa y este medio informativo del puerto y es ampliamente conocido por los empresarios locales y la clase política, fue una atinada decisión ni duda cabe.

Por último debe reconocerse también aquí la gran labor del contador Arturo Figueroa Cárdenas, Director Corporativo de las dos empresas, el amigo entrañable de Humberto Silva Ochoa y de su familia, quien convivió con él en las luchas estudiantiles y que ha aportado su experiencia administrativa para darle continuidad al deseo del ex rector de la Universidad de Colima, de mantener en la vida democrática y política del estado a estas dos grandes empresas periodísticas, El Ecos de la Costa y El Correo de Manzanillo.