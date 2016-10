Análisis Político

DE LA ANGUSTIA A LA ESPERANZA

Por Abel González Sánchez

En siete meses pasamos de la angustia a la esperanza, dijo el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez en su Primer Informe de Gobierno, ante miles de personas que lo vieron en vivo, lo escucharon en la radio, la televisión y en las redes sociales, comentario que es parte de la percepción política, económica y social, porque todo mundo sabíamos que la administración estatal anterior al finalizar se hundía hasta el fondo, por las enormes deudas imparables que se iban acumulando, pues se dejó de pagar a los trabajadores, a los adultos mayores, a la Universidad de Colima; y que con el cambio de la administración, esa angustia, se fue convirtiendo en esperanza para sacar a flote al gobierno estatal.

Nacho Peralta inició en Manzanillo con su mensaje sobre sus actividades relevantes gubernamentales para los habitantes del puerto; después se trasladó a Tecomán, en donde dio a conocer los logros específicos para esa región, al final, en la capital Colima, leyó un mensaje político y dio a conocer la situación del antes y después del gobierno del Estado, fue una modalidad de informe más cercana a la gente y se vio bien.

Es cierto que la administración que recibió estaba en medio de una situación económica caótica, y también política con la anulación de la elección que había ganado por poco más de 500 votos de diferencia, esto atrasó meses de trabajo y de más recursos que no se tenían.

Por lo anterior, en síntesis el escenario estatal a siete meses de distancia los resultados son mejores, simplemente recordemos la cascada de problemas por los pasivos bancarios a corto plazo por 638 millones de pesos, que eran insostenible el pago de esas obligaciones, por lo que lo que negoció a más largo plazo sin comprometer las finanzas públicas ni los programas de gobierno, logrando inclusive que la agencia calificadora HR Rating´s le reconociera esta acción mejorando su calificación, de esta forma está cumpliendo con su compromisos de las dos campañas que hizo para llegar a la gubernatura y también con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.

LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL DEL 2018

Margarita Zavala, aspirante del Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia de la República, urgió a la dirigencia nacional del blanquiazul a acelerar el proceso interno para la elección de candidato rumbo a 2018, pues dijo que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con sus spots, ya inició su campaña, y Andrés Manuel López Obrador tiene años en esto. “Metámosle más celeridad porque no hay tiempo que perder”, pidió a la dirigencia nacional, hace días también dijo que pedía piso parejo en su partido para la elección del candidato o candidata, precisando después de que el mensaje no era para el líder nacional quien pretende ser candidato, simplemente para que sea equitativo.

Miguel Ángel Mancera Jefe de Gobierno del DF, ya admitió su interés por ser presidenciable, sin definir por cual partido, aunque llegó al cargo por el PRD, El PRI parece que desea retomar las reglas no escritas del antiguo régimen para su destape, pero ya no van a funcionar si no cambian el esquema de agarrar el toro por los cuernos, pues es hoy el único partido que poco o nada ha dicho al respecto, aún cuando ha mandado mensajes con los cambios estratégicos de su gabinete y si recordamos, en la elección presidencial pasada Enrique Peña Nieto hizo campaña con mucho tiempo de anticipación logrando colocarse en los primeros lugares en el ánimo popular, ahora los partidos le han tupido muy duro al desgaste de la figura del presidente como una estrategia previa, lo que evitará postular a un candidato con un simple dedazo. Por ello los analistas consideran que la elección del 2018 será la más competida en la historia del país.

(abelglezs@gmail.com)