Antena política

Lo que se dice

Arturo Anaya Chaparro

Notas importantes

Dicen los habitantes de Manzanillo que fue un buen reconocimiento a José Luis Cobián León, como director del periódico El Correo de Manzanillo por su amplia trayectoria en el periodismo y buen trato con la gente, es muy estimado en todos los círculos sociales. ¡FELICIDADES JOSE LUIS COBIÁN LEÓN!

Hay un poco de polémica sobre el famoso, popular cantante, compositor y actor de varias películas JUAN GABRIEL; decía la gente que no era necesario que el mismo día de su fallecimiento lo cremaran y lo convirtieran en cenizas, ya que se esperara que ese día lo velaran en cuerpo presente con su familiares y amigos y al otro día se llevara al Palacio de Bellas Arte en el D.F. para rendirle un homenaje en cuerpo presente y llevarlo después a Cd. Juárez, donde se esperaba un homenaje de cuerpo presente y de ahí a sepultarlo “se mencionaba que podía ser en su casa” de Ciudad Juárez, y en el jardín una estatua ya que se tenía pensado hacer un museo en su residencia, eso decía la gente pero no fue así, uno de periodista tiene la obligación de publicar la opinión general del gente, dice la gente que sí se sabía que Juan Gabriel tenía hijos, vamos a ver qué pasa con la herencia, ya que es millonaria. ¡Descanse en Paz!

Se ha mencionado en las redes sociales que Juan Gabriel está vivo, ya que fue muy raro y rápido que a unas cuantas horas de su fallecimiento lo cremaran, lo mismo dice la gente que cuando trajeran el cuerpo para el homenaje de Bellas Artes del D.F. en el aeropuerto fuera en una carroza con plataforma y cristales para que la gente lo viera y le diera el último adiós, así lo hacen en varios países cuando mueren personajes importantes, vamos a ver en qué quedan estos cometarios de la gente, de este famoso y popular artista y compositor.

El gobernador Nacho Peralta Sánchez hizo un recorrido por el municipio de Manzanillo acompañado por la alcaldesa del puerto, Gaby Benavides Cobos, y el Diputado Federal por ese distrito Virgilio Mendoza, para darse cuenta de las afectaciones que dejó a su paso el huracán Newton, donde los 3 niveles del gobierno trabajarán de manera coordinada para dar solución definitivamente sobre los daños y resolver los problemas de inundaciones, por el rio Marabasco así lo manifestó el gobernador Nacho Peralta, se rehabilitará el camino a El Centinela en coordinación con la SCT, lo mismo estuvo el gobernador Nacho Peralta en el balneario El Paraíso, para supervisar sobre los daños que causó la tormenta tropical Newton y manifestó que es prioridad restablecer las enramadas y dialogó con los habitantes y les manifestó todo su apoyo.

Tanto el gobernador Nacho Peralta y la alcaldesa de Manzanillo Gaby Benavides Cobos, manifestaron que no dejó afectaciones severas, siempre se pusieron en coordinación para atender las pocas afectaciones en las comunidades de El centinela, La Culebra y la carretera rumbo a Minatitlán ya que hubo deslaves, se mencionó que no hubo necesidad de declararse zona de desastre y referente a la gente que se siga construyendo en zonas de riesgo, precisamente en los márgenes de los ríos, es un tema que se comparte en los 3 órdenes de gobierno, es importante que las autoridades federales estén atentas y que no se registren estos asentamientos.

Se construirán 8 paraderos en Terminal de Cruceros en Manzanillo, antes de 30 de septiembre de 2016, con la finalidad de mejorar su imagen al interior de la terminal, donde la idea es que a los turistas les sea atractivo y proporcionarles un espacio de descanso para salir de la terminal, los paraderos son una inversión de la Administración Portuaria API, donde se trabaja de manera conjunta con la Secretaría de Turismo.

Hace unos días hubo un desabasto de agua potable a cientos de personas en San Pedrito, el primer cuadro de la ciudad y algunas zonas del Valle de las Garzas pero de inmediato el director del CAPDAM Daniel Cortés Carillo se movió y vio que el sistema de bombeo en Campos dejó de funcionar debido a un problema de energía eléctrica y rápidamente hizo un llamado a la CFE para la solución y se resolvió el problema debido a la violación del voltaje, se requiere cambiar de bombas y poner nuevas, se arreglaron provisionalmente con poca presión y se arregló inmediatamente.