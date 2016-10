Armas para los Ciudadanos

Mario Acevedo Manzano

Es necesario modificar la Ley Federal de Armas de Fuego para que cada ciudadano pueda portar una arma de fuego y apoyar a la población en su legítima defensa personal y familiar, ante los ataques cada día mayor de la delincuencia a la población civil dejando una estela de violencia y muerte por todo el país, incluyendo al estado de Colima que en los últimos meses, registra el mayor índice de crímenes cometidos en todas las entidades de México.

El miedo ciudadano aumenta por la incapacidad de las fuerzas policiacas a combatir y procesar al delincuente, quien a su anchas, matan y mutilan cuerpos asesinados, esparciendo por todo el territorio estatal los restos humanos e infundir miedo a la población.

Es imposible un soldado o un policía por cada ciudadano, así lo han declarado las autoridades y, tienen razón, pero no deben dejar en estado de indefensión a los ciudadanos, quienes por su profesión y empleo se trasladan de un lugar a otro arriesgando a diario su vida y fortuna.

La cooperación entre Sociedad y Gobierno para combatir a la delincuencia debe ser de los dos lados, el Gobierno propiciado a los ciudadanos los medios necesarios para defenderse, dentro de estos una arma de fuego y los ciudadanos apoyando al Gobierno, no como soplones o poniendo el dedo, más bien, formado con el apoyo del gobierno, grupos de ciudadanos dispuestos a participar de manera colectiva en el combate al crimen y, organizarse en pequeños grupos, al igual que lo hacen los delincuentes, para a combatir del crimen.

La ineptitud o corrupción de la autoridad han propiciado el avance de los grupos criminales, por años los tres niveles de gobierno no realizaron políticas públicas tendientes a fortalecer la seguridad del Estado, las policías municipales fueron cuerpos policiacos desamparados y sus sueldos, equipamiento y capacitación para combatir el crimen eran mínimos en comparación a las necesidades y de cada fuerza policiaca, la vulnerabilidad de los cuerpos de seguridad pública al carecer de organización, tecnología e investigación criminal, fue campo de cultivo para aumentar la capacidad de ataque de la delincuencia organizada.

En los Estados Unidos de América, existió una reforma constitucional en donde se permite a todos los ciudadanos portar armas de fuego, también, ello no es suficiente para combatir el crimen, sin embargo, el ciudadanos puede tener la certeza de la legítima defensa antes de los ataques delincuenciales masacran a familias completasal encontrarse indefensos por una Ley que en la práctica, somete al ciudadano a la dependencia total del gobierno y la seguridad personal y familiar es un asunto que compete al gobierno, pero también, debe competir a cada ciudadano y cuando, el estado mexicano no pueda garantizar la suficiente seguridad pública a todos los mexicanos, entonces ,el ciudadano debe actuar en su legítima defensa con los recursos necesarios para enfrentar al crimen.

El Ejército Mexicano, la Aviación y la Marina son instituciones nacionales de apoyo a la nación, su función no debe ser policiaca, por la sencilla razón, de no estar hechos para realizar tareas de policía y el combate a la delincuencia, requiere de reacciones inmediatas, que solo pueden hacerse con la cooperación ciudadana para, en minutos, responder a los ataques delincuenciales. No obstante las fuerzas armadas, deben contribuir a la organización y funcionamiento de los cuerpos policiacos para eficientizar sus operaciones.

Los muertos en Colima y todo el país reclaman una política más certera en el combate a la delincuencia, ya está demostrado que, de seguir con las mismas líneas de acción que en la actualidad realiza el gobierno de la república, los delincuentes seguirán azotando a la sociedad civil y la ola de crímenes cometidos en el territorio nacional solo puede detenerse con la cooperación de la Sociedad y el Gobierno y cada ciudadano pueda defenderse de los ataques del crimen.

Notas cortas

En una de sus giras de trabajo del gobernador Nacho Peralta por Manzanillo, lo saluda Afipri una mujer avecindada en Manzanillo, reconocida por los manzanillenses por su manera libre de vivir, sin empleo, ni casa y la gran cantidad de perros que siempre la acompañan, le pide una casa al gobernador y, ya en la plática, Nacho le dice: ¿y tus perros Afipri? ¡Veo nada más cuatro!, si le responde, son menos, porque se los está comiendo un cocodrilo, ¡ah! le responde el gobernador, no dejes de tener más perros.