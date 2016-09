ARPON 1.- Muerte anunciada, la que le aplico la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, al todavía Gobernador de Veracruz Javier Duarte al suspenderle sus derechos partidistas; lo demás vendrá como cuchillo en mantequilla.

ARPON 2.- Sensible, así se vio el Dip. Federal por el partido Nueva Alianza Fco. Javier Pinto Torres, al presentar un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en el cual exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a realizar acciones en contra de la utilización de cañones antigranizo y demás sistemas que alteran los ciclos naturales del agua en el Estado de Colima.

ARPON 3.- 100, es el número de goles que lleva el Chicharito en Europa; se podrá o no estar de acuerdo en la forma de juego del ariete, pero lo que es innegable es que el Chicharito tiene olfato de gol y su papel en Europa es sobresaliente.

ARPON 4.- ¿Jurisprudencia?, es lo que dice que está analizando la diputada panista Julia Jiménez Angulo presidenta de la Comisión de responsabilidades del Congreso local, para alargar el proceso de juicio político en contra del ex gobernador Mario Anguiano; no sería bueno, que dejen ya de echarle la culpa al Osafig y empiecen a actuar de manera congruente los diputados locales y procedan en consecuencia, o será como se ha insistido el preludio de un acuerdo político con el ex gobernador

ARPONAZO.- Cortos nos quedamos, los delegados federales si utilizan las redes sociales y el WhatsApp, las primeras para publicar sus eventos sociales, tomarse la selfie y reenviar frases de autoayuda refriteadas de algún libro de superación personal y se toman muy literal aquello de “que estás pensando” y el WhatsApp para enviar cadenas, chistes, fotos subidas de tono y mensajes adornados con uno que otro emoticón; hay un delegado federal que inclusive hasta “pilón” pone en su face y un representante nos invita a hacer ejercicio publicando fotos de sus avances y su arduo trabajo en el Gym.