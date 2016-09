1.- Patriota y muy nacionalista fue el actuar de todos los mexicanos al celebrar el Grito de Independencia a lo largo y ancho del país, de las pocas fiestas que celebramos y congrega a todos de manera espontánea en los lugares donde se “grita”; sin embargo, en la celebración del Zócalo de la Ciudad de México, se percibió al presidente de la república impaciente, precavido y con mucha prisa al momento de dar el grito.

2.- Terrible el suceso reciente de la Fiscalía de Jalisco, muchas cosas pudieron haber ocasionado el terrible percance, entre ellas “el mal humor social”, el cual tal vez ya no sea un mito, ni mucho menos una ocurrencia; es una realidad, por todos lados se ve y se siente ese mal humor social.

3.- No juegan a nada, nuevamente el América volvió a mostrar sus carencias y que el equipo le queda grande al protegido de Ambriz; volvió a caer en el Estadio Azteca al son de 2-0 contra el León, de nada les valió la casa llena producto de la entrada libre.

4.- A capa y espada, así están defendiendo y peleando 10,000 millones de pesos los diputados federales para asignaciones directas; argumentan que de esa manera ayudan a sus distritos y estados; ¿Sera?

5.– Inconformes: sigue la lona exhibida en la entrada del CECATI número 34 de Manzanillo denunciando violaciones a los derechos humanos y laborales de una trabajadora de ese plantel educativo; los representantes federales de la Secretaría de Educación Pública en el Estado, parece ser no han visto dicha lona o no les interesa resolver ese conflicto laboral.

6.- Buena decisión política la de Enrique Michel Ruiz al renunciar a la OSAFIG antes de que lo despidieran, como que ya está aprendiendo algo de política, falta ahora que renuncie Jorge Luis Preciado a la Secretaría General del PAN para que también renuncie y le deje su lugar a Enrique pues de allí lo mandaron de fiscal, eso sería lo más lógico, aunque el senador no dejará ese cargo pues allí gana otra lana.

8.-El famoso avión del gobierno del estado ya fue rematado, fue vendido en aproximadamente dos millones de dólares, así como varios vehículos hace algunos días, es la mejor acción que debió hacer la anterior administración en lugar de dedicarse a solo pedir y pedir más préstamos dejando hundido económicamente al gobierno estatal.

9.-Los dueños del PAN en Colima, ya le respondieron a los que demandaron al Tribunal Electoral para que emitieran la convocatoria pues Jesús Fuentes ya informó que le dieron nombramiento hasta Diciembre como presidente interino, pero no sabemos quién se lo dio y si cumple la normativa del partido.

10.-El Procurador del estado ha estado en el ojo del huracán en los medios informativos porque se comprometió a renunciar si en seis meses no había resultados positivos en la seguridad estatal, no los hubo, pero además la queja de la gente es que se comprometen a resolver asuntos de gestión sencilla y no los cumple, le convendría cambiar el esquema y abrir una oficina de gestión social ya que la gente la traen vueltas sin ninguna solución a los problemas pequeños en las diferentes mesas del ministerio público, cuando deben aplicar sentido común, pues en los robos les exigen para la devolución facturas.

11.- Todavía no vemos y no sabemos sobre las acciones de coordinación y estrategias que realizará el nuevo Secretario de Seguridad Pública, ojalá ya salga a la opinión pública, pues es necesario y fundamental porque las condiciones así lo exigen, porque el cambio fue con el propósito de mejorar.