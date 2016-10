Atiende Gobierno del Estado demanda de usuarios de transporte público en dos comunidades de Manzanillo

Luego de reunirse con habitantes de la comunidad Punta de Agua en Chandiablo y de la comunidad de Francisco Villa en Manzanillo, personal de la Secretaría de Movilidad de Gobierno del Estado estableció el compromiso de desarrollar mecanismos de monitoreo y supervisión para mejorar el servicio de transporte público.

En su intervención la comisaria ejidal de Francisco Villa, Ma. Francisca Gutiérrez, manifestó que entre las quejas sobre el transporte público se encontraban que el autobús no entraba hasta el ejido, además no hay servicio con dirección a Manzanillo y no hacen alto total al descenso, por lo que solicitaron mayor atención del servicio en los horarios de máxima demanda, estos son de 6:00 a 9:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

De igual manera en reunión con la Comisaria Ejidal de Punta de Agua de Chandiablo, Sandra Susana Rodríguez, señaló que entre las quejas que se han generado, está el comportamiento inadecuado de algunos operadores y la regularidad del servicio, principalmente en el horario de las 11 horas, y algunos cobros indebidos.

Ante estas manifestaciones, personal de la Secretaría de Movilidad, aseguró la atención de estas demandas y necesidades de la sociedad, y estableció el compromiso de realizar operativos de vigilancia, a fin de supervisar que el servicio se otorgue de manera correcta en los diferentes municipios y comunidades.

De igual manera se anunció el desarrollo de mecanismos de monitoreo y supervisión para mejorar la prestación del servicio, se determinaron los puntos de parada del autobús y en el mediano plazo, se realizará la señalización de éstos, tema en el que las comisarias ejidales se comprometieron a realizar una simbología que las indique.

Además, informaron que a través de las redes sociales de la dependencia, cualquier ciudadano pueden realizar quejas y sugerencias sobre temas de transporte público, ya sea directamente en Facebook: Secretaría de Movilidad; Twitter: @semovcolima; o también pueden comunicarse al 31 30046, extensión 111.