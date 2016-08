BREVES DE CIHUATLAN

Marco Corral

Laudos son severos lastres para los municipios: Algunos laudos son un severo lastre para las finanzas municipales, señala el presidente municipal de Cihuatlán, licenciado Fernando Martínez Guerrero, quien refiere que “son de las herencias que no quisiéramos que ningún presidente municipal recibir, pero digo, también estamos convencidos de que se pueden buscar arreglos para algunos, otros pues, desgraciadamente por las cantidades, pues es casi impagable, se deben varios millones de pesos en el tema de laudos, en esa parte pues, vamos a ir sacando algunos; no, no nos va alcanzar para pagar todos, no creo que ningún ayuntamiento en todo el estado, en todo el país pueda sacar laudos cuando vienen arrastrándose mucho tiempo, pero sí sé que nos vamos a quitar y hemos quitado algunos problemas ya de algunos laudos”; dijo que recientemente con jóvenes del área de protección civil, que demandaron laboralmente al ayuntamiento en 2015, con la anterior administración municipal, se llegó a un acuerdo, reinstalándoles para evitar que el problema se prolongue como los casos que fueron heredados por anteriores administraciones, “pero también que entiendan pues que la sociedad está cansada de que por este tipo de situaciones y errores de los gobernantes se tengan laudos muy fuertes”.

Laudos que se vienen arrastrando: uno de los problemas más fuertes en el caso de los laudos, que enfrentan las autoridades de Cihuatlán, son los referentes al personal del sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, que fue despedido desde la administración 2004 – 2006; ninguna de todas las autoridades que han pasado por el Gobierno municipal, ni las actuales, han podido resolver el problema de pagar a las demandantes, que resultaron favorecidas con las correspondientes sentencias en las demandas laborales que emprendieron en 2004, y cada día, la acumulación de los llamados “salarios caídos”, hace más difícil la situación para resolver el problema.

Los talleres que se imparten en la casa de la cultura: en la casa de la cultura “Raúl Delgado Benavidez” de Cuautitlán de García Barragán, se imparten 5 talleres; de náhuatl, banda tradicional, danza folklore, guitarra, y el de inglés, indicó el director de cultura del Gobierno municipal, Eudoxio Ramírez Hernández; “actualmente tenemos cinco talleres, en cual estamos con colaboración con lo del Estado, Secretaría de Cultura; tenemos el taller de náhuatl, también contamos con el taller de banda tradicional, también tenemos lo que es de danza, de danza folklore, que se llevan a cabo los días lunes y miércoles, y pues también el de guitarra que tenemos ya formando a niños en rondalla, ya muchos alumnos ya están sacando canciones, están en rondalla y es un horario de 4 a 7 de la tarde aquí en la casa de la cultura también, los días lunes, miércoles y viernes, esos son los talleres que tenemos, además tenemos el taller de inglés también, pero bueno, ese ya es meramente municipal”, dijo.

Iniciaron obra de adoquinamiento en calles de Tequesquitlán: en la localidad Tequesquitlán del municipio Cuautitlán de García Barragán, se lleva a cabo el adoquinamiento de las calles Vicente Guerrero y Constitución, obra que dio inicio la semana anterior; la obra comprende la construcción de base hidráulica y el adoquinamiento de 2 mil 837 metros cuadrados, además de la construcción de 713 metros lineales de machuelos perimetrales al adoquín, y se lleva a cabo a través del programa 3 por 1 para migrantes, de la Secretaría de Desarrollo Social, con una inversión de poco más de 2 millones de pesos.