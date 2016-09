BREVES DE CIHUATLAN

Marco Corral

Primer informe de Gobierno: Este sábado, el presidente municipal de Tomatlán, médico veterinario Jorge Luis Tello García, será quien rinda su primer informe de Gobierno, y será en el Salón de Usos Múltiples a las 17:00 horas; el primer presidente municipal de la región Costa Sur en rendir su primer informe, fue el de Cuautitlán de García Barragán, licenciado José de Jesús Flores Santana, el domingo pasado, y la próxima semana lo harán los alcaldes de Cihuatlán, licenciado Fernando Martínez Guerrero, y de Casimiro Castillo, médico veterinario Nicolás Enrigue Corona.

No tienen agua: Las obras que se llevan a cabo en las colonias de las partes altas de la cabecera municipal, para dotar de servicios de agua potable a varias colonias, han dejado sin agua a numerosas familias que piden celeridad en los trabajos para poder contar en sus viviendas con el vital líquido; como siempre ocurre en las obras de servicios, durante el proceso los afectados directamente son los vecinos, y en este caso señalan que no cuentan con servicio de agua potable desde hace más de 3 semanas.

Verifican cumplimiento de la ley: Personal del departamento de Padrón y Licencias, emprende una campaña para verificar el cumplimiento de la ley de protección contra la exposición al humo de tabaco para el estado de Jalisco, y realiza inspecciones en los establecimientos comerciales de la municipalidad; están verificando que se respeten los llamados sitios seguros libres de humo de tabaco, y esperan los comerciantes y responsables de establecimientos, que la medida no se lleve a cabo selectivamente, buscando el cumplimiento de la referida ley solo a algunos establecimientos.