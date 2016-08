Camino Real

Esteban Cortés Rojas

Traspuesto el trepidante tema de la elección extraordinaria de gobernador podemos, con plena tranquilidad, dedicarnos a comentar temas más amables como el debate sobre la legalización de la mariguana que inició en Cancún y continuará en otras cuatro sedes regionales. Este asunto enfrentará a dos bandos: el que pugna porque se legalice el comercio de la yerba y el que se opone a tal medida por considerarla una aberración; pero es probable que se manifieste una tercera opción, consistente, cuya propuesta es que solamente se legalice para usos terapéuticos bajo estricta supervisión médica.

Los que se pronuncian por la primera propuesta son aquellos que quisieran libre comercio de la mariguana porque, alegan, de esa manera se les acabará el negocio a los cárteles que dejarán de matar a la gente que no se alinea con ellos. Contraria a esta propuesta está la de quienes argumentan que la legalización implica la derrota del estado en el combate al narco, sin que eso sea lo más grave, pues la verdadera derrota sería abrirle la cancha al uso y abuso de una droga que causa lesiones mentales graves y lleva irremediablemente al individuo a otras drogas que convierten al usuario en piltrafa humana. La tercera opción es la más sensata, pues el uso medicinal de la mariguana para aprovechar sus poderosas propiedades en el tratamiento de padecimientos, no sólo es aceptable sino exigible por cuestiones humanitarias.

Ojalá se imponga la cordura y el Estado no abdique a su obligación de ser un dique a los intereses malsanos de quienes no quieren ver que el uso indiscriminado de la mariguana nos arrebataría lo más preciado y que debemos seguir protegiendo a toda costa: los jóvenes y los niños. ¿Sabe usted que los últimos estudios arrojan que los 10 años es el inicio del consumo de mariguana? ¿Qué pasará si, de repente, el Estado mexicano permitiera el uso indiscriminado de la droga? Un voto en contra de la mariguanización del futuro de México: sus niños y jóvenes.

De repente, un ciudadano presentó una impugnación contra Nacho Peralta porque alega que al haberse anulado la elección ordinaria de gobernador quedó inhabilitado para ser candidato en la extraordinaria… Se dice que ese ciudadano es apartidista, que ni el PAN, que ni el PRD ni ningún partido lo mueven, pero ¿no será un propio de Mario Anguiano?… De cualquier forma, la impugnación parece un mal chiste que el mismísimo Arturo Sánchez González, consejero del Instituto Nacional Electoral, dice no percibir nada que haga pensar que Ignacio Peralta Sánchez fuera inelegible para ser otra vez candidato a la gubernatura… Como quien dice, la impugnación está destinada a chupar faros, y no pasará de ser pura mala leche… A PROPÓSITO, ¿creé usted que el INE se atreva a sancionar a Alejandra Valladares, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima, por el asunto de una declaración a un periodista sobre la elección ordinaria de gobernador, dando por ganador a un candidato antes de tiempo?… ¡Niguas! Si no sancionaron al secretario de Desarrollo Social, Rigo Salazar, ni al procurador, Marcos Santana, pese a que los consejeros del INE se rasgaron las vestiduras y dramatizaron lacrimógenamente cual telenovela del canal de las estrellas, menos van a castigar a Valladares por un asunto realmente menor… ENTRE TANTO, ya totalmente ajeno a los bailes en el INE, Nacho Peralta se dedica a cosas productivas como la visita que hizo a su gran cuate, Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda, a quien fue a platicarle sus planes y proyectos para Colima… En respuesta, Videgaray le reiteró la disposición de la Secretaría de Hacienda de tener una estrecha colaboración institucional con el gobierno que presidirá Nacho por el bien de Colima… Como puede apreciarse, Nacho no pierde el tempo… ME CUENTAN que para construir La Petatera de la Fiestas Charrotaurinas de Villa de Álvarez se ha cometido el sacrilegio de usar una “mano de chango” para cimentar al singular coso… ¿Será?… Y todo -nos dicen- porque la presidenta municipal, Yulenny Cortés, ha decidido cortar con los pilares de la tradición, como El Pajarito, constructor de La Petatera, y con otros miembros de los viejos tabladeros… ¡Ánimo, mi Pajarito, que nomás son tres años!… Pero así, y aún así con una Petatera mecanizada, los diputados panistas acaban de declarar a las fiestas de la Villa ‘Patrimonio Cultural Intangible’… PERO LO QUE de veras me tumba de la risa es que los diputados del PAN pretenden proponer la creación de una secretaría a un equivalente que se encargue de los descuentos en el transporte público… ¡Órale, pues! Y la equipamos debidamente con el personal apropiado: secretario, directores, subdirectores, jefes, secretarias, choferes, ayudantes e intendentes, y por supuesto el personal sindicalizado… Todo un aparatazo burocrático con tal de darle en su jefa a la FEC por andar queriendo administrar los descuentos en el transporte… ¡Arrieros somos!