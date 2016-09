Camino Real

Esteban Cortés Rojas

¿Quién no sabe que el gobernador es el único facultado por mandato constitucional para hacer cambios y/o realizar movimientos en el gabinete con el que está gobernando? Incluso las remociones de funcionarios las puede hacer cuando quiera, en el momento en el que lo considere pertinente y en la dependencia que lo juzgue necesario. Esto quiere decir que no es con chantajes de los grupos de poder o de los medios o por cualquier otra cuestión como el Ejecutivo va a tomar la determinación. Lo hará cuando lo crea conveniente y, desde luego, porque así lo consideró necesario. Nada más. Para la mayoría de quienes sólo ven lo que se publica en los medios de comunicación o las redes sociales, y que además no tiene la información necesaria de lo que sucede en la Procuraduría General de Justicia del Estado, es muy fácil exigir que cumpla su palabra el procurador de renunciar por los seis meses que han transcurrido sin los resultados esperados. Es sencillo, como lo dijimos, exigir cuando se cumpla la fecha fatal; pero en realidad no conocen la situación que prevalece al interior de la dependencia encargada de procurar justicia; no saben las estrategias, operativos, consignaciones, etcétera, que día a día salen de la oficina del procurador. Y desde luego no saben el esfuerzo que se realiza en una de las dependencias más difíciles del gobierno del Estado, en donde de verdad se combate a la delincuencia y se reciben, a diario, amenazas de todo tipo. Despejando un poco la mente, la sociedad colimense se podrá dar cuenta que en realidad se están obteniendo resultados, quizá no como se esperaba pero se están dando; es un hecho que ha habido muchas detenciones y se han librado órdenes de aprehensión que han permitido localizar y, desde luego, atrapar a los criminales. Hay más orden en la procuración de justicia, se organiza mejor, se planifica y hay estrategia. No es justo, por tanto, que sólo por fijarse una fecha salga alguien a pedir cabezas cuando, en todo caso, eso no va a resolver el problema de la inseguridad. Lo que lo va a resolver es seguir en el mismo camino y lograr que los índices delictivos y la percepción de inseguridad bajen considerablemente. El procurador Felipe Muñoz Vázquez lo está haciendo bien, pero hace falta que se le apoye en la lucha para alcanzar los resultados que todos queremos. Si no fuera así, el gobernador Nacho Peralta no habría externado que su procurador no va dejar el cargo porque está haciendo las cosas bien.

MESON.- Fue presentada por la diputada Leticia Zepeda, del Movimiento Ciudadano, una iniciativa de ley que pretende hacer obligatoria la capacitación de los padres de familia para la crianza de los hijos… Según la iniciativa, una diversidad de entes oficiales y sociales instruirán a los padres en el cómo criar y educar a los hijos, lo que me volvió el alma al cuerpo porque, antes de leer el cuerpo de la nota pensaba que iban a ser los diputados los encargados de esa delicada tarea de enseñar a criar y educar a los hijos… Pero, ¿cómo es que pretenden una escuela para enseñar la crianza de los hijos?… Es de imaginar la serie de prejuicios de todo tipo (entre otros los de tipo religioso), que los educadores se toparán en el camino… ¿Por qué no mejor capacitar a los aspirantes a padres antes de que tengan los hijos?… Sería más inteligente… A mejor con las ganas de casarse hasta irían a la escuela de padres… AHORA que se instaló la asamblea Constituyente de la “nueva” Ciudad de México, el PRD sale con que a la hora de redactar la Constitución capitalina se le dará la importancia debida, léase prioridad, a las bodas gay y, entre otras cosas, a la permisividad en el uso de la mariguana… ¡Cómo si eso le hiciera falta con urgencia a la monstruosa ciudad!… ¡Arrieros somos!