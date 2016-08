CHISPAZOS DEPORTIVOS

Elizabeth López Hermosillo

HABRÁ MÁS APOYO AL DEPORTE EN EL AUDITORIO. El municipio de Manzanillo se construirá un Acuario en donde actualmente se encuentra el auditorio Manuel Bonilla Valle, varios entrenadores ven con agrado la realización de una obra compensatoria para un mejor desarrollo del deporte y beneficio de los deportistas en el puerto. En un boletín emitido por el Incode, se dice que los deportistas de Manzanillo contarán con un gimnasio multifuncional con áreas para voleibol, basquetbol, levantamiento de pesas, deportes de combate, área de capacitación y oficinas. Ojalá y el auditorio en verdad funcione a la perfección a beneficio de muchos que practican en este complejo deportivo.

MANZANILLO SERÁ SEDE DE LA F1 POWERBOAT

El puerto de Manzanillo, será sede de la F1 Powerboat, Lanchas Rápidas en una competencia de primer nivel y será en el mes de diciembre en el Centro Histórico de Manzanillo, con dos días de intensa actividad, calificado el evento como uno de los mejores de Latinoamérica.

A MEJORAR EL DESARROLLO DEPORTIVO

Menos medallas que en Londres, disputas entre dirigentes, la plata histórica de la andarina Lupita González en caminata, bronce de Ismael Hernández en Pentatlón y dudas sobre el desarrollo del deporte es lo que dejan a México los Juegos Olímpicos de Río 2016. Todo México se volvió experto en deportes. Las redes sociales, los medios impresos y las pláticas entre amigos, sobre los resultados de nuestra delegación. No queda más de seguir trabajando cada quien asumiendo responsabilidades, sociedad y gobierno. Un país no se construye con excepciones, sino con reglas. Empezar por lo más básico generar una cultura del deporte, pues somos el país más obeso del mundo, los que compramos más agua embotellada en el mundo porque no la podemos tomar de la llave ni en bebederos públicos y somos el primer consumidor de refresco. ¿Qué esperamos?.

El sistema deportivo funcione con proyectos serios y con resultados de quienes tienen el presupuesto. Existan alianzas para fortalecer el apoyo con la iniciativa privada, rendición de cuentas de las federaciones deportivas y organizaciones que reciben dinero público. Se vale soñar, pero es necesario cambiar nosotros y después exigir un cambio en el deporte en nuestro país, que se ha significado por ser un complemento en las agendas de gobierno y pocas veces prioritario.

EL “MINI-DRAFT”: En el futbol de las ligas infantiles y juveniles de Manzanillo se llevó una votación histórica por cierto en el puerto para poner fin a un asunto que trascendió como era quitar “candados” en los campeonatos, los jugadores al término de cada campeonato quedaran libres de cambiar de equipo. Los que votaron por poner un límite de jugadores de cambiarse de un mismo club a otro tendrán sus razones. O viceversa de quienes decidieron que los niños y jóvenes elijan donde conviene jugar, pues al final de cuentas a nadie se le debe negar el derecho de participar en el club de su preferencia. Ojalá y todos los delegados de los equiperos que contribuyen en el desarrollo del futbol sumen esfuerzos por el bienestar del balompié, particularmente de quienes serán los futuros futbolistas con enormes sueños de ser profesionales. Esto es la mejor satisfacción de cada entrenador. Lo demás no importa.