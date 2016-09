Claman justicia y piden intervención del Procurador

*La señora fue atropellada y hasta hoy no ha tenido apoyo de la empresa donde labora el trabajador que provocó el siniestro

Ma. Teresa Valencia Parra

La intervención directa del Procurador para que se le haga justicia a una tragedia que la dejó sin poder caminar y que le cambió totalmente su vida porque ya no puede valerse por sí misma, pide la señora Yolanda Guardado Olguín, quien dio a conocer que han acudido muchas veces con el titular de la Mesa 5 del Ministerio Público donde los directivos de la empresa aseguran le depositan el dinero, pero que no ha tenido una respuesta positiva a su demanda, debido a que le piden factura de los gastos que ha hecho desde que ocurrió el accidente hasta hoy.

Yolanda acudió a las oficinas de El Correo de Manzanillo a denunciar este hecho lamentable, ya que debido a que pertenece a una familia de bajos recursos económicos no cuenta con seguridad social y el día del siniestro acudieron a un hospital privado por la gravedad del accidente, donde tuvieron que firmar pagarés para que le brindaran atención a la señora y hoy día deben casi 500 mil pesos, cantidad que les están solicitando cubran sino van a proceder legalmente.

Explicó que desde el día que la atropellaron no han acudido con ella directivos de la empresa Transportes Alerquín S.A. de C.V., ni personal de la aseguradora que según se haría cargo de los gastos médicos, mucho menos del Ministerio Público, donde supuestamente han depositado el dinero pero hasta hoy, aseveró, no hemos recibido nada de apoyo.

“La persona que me atropelló iba hablando por celular y la unidad tenía el logotipo de Transportes Alerquín, se acordó que la aseguradora de la empresa iba atender mi caso y a pagar los gastos médicos pero hasta hoy no hemos visto nada. El problema es que en la Mesa 5 han cambiado varias veces a la persona que está a cargo y según nuestro caso fue ganado pero vamos y no hay respuesta. Me dicen que para poder darme el dinero que ha depositado la empresa tengo que presentar la factura, pero como la voy a presentar sino hemos pagado, ahí están los pagarés firmados y tenemos que pagar por los servicios recibidos porque si no van a embargarnos las pocas cosas que tenemos”, expresó.

Lo que pedimos, recalcó que por favor cubran lo que se debe al Centro Médico Puerta de Hierro, “tenemos ese pendiente y son muchos los gastos que todavía estamos haciendo, porque tengo que usar pañal y comprar medicamentos caros y estoy programada para otra operación”.

Por su parte Francisco Ortiz Ramírez esposo de la señora Yolanda pidió la intervención del gobernador, para que gire instrucciones al Secretario de Salud y al Procurador de Justicia para que analicen este caso y den una solución definitiva a esta injusticia social. “Somos una familia pobre y ahora con esto nos dejaron más fregados, mi esposa no puede trabajar y yo tengo que laborar afuera de la casa vendiendo agua de coco para no descuidarla y estar atendiéndola porque no puede caminar. El asunto ya tiene alrededor de 6 meses y no encontramos solución. Yolanda estuvo internada 17 días en el hospital ese de Colima y después ha permanecido encamada con un estabilizador en la casa porque no puede caminar, la tenemos que traer en silla de ruedas por las lesiones que sufrió”. Precisó.

Refirió que no les han dado nada de la supuesta fianza depositada en el Ministerio Público y que se sienten impotentes porque nadie les hace caso y el problema se agrava. “Mi esposa tiene que recibir terapia en sus piernas diariamente, me cobran 200 pesos diarios y 40 de ida en taxi y otros 40 pesos de regreso, tengo que contar con 280 pesos diarios para poder llevarla, pero y luego con qué dinero compramos alimentos para comer?, cuestionó. Es por eso que ya no ha recibido terapias y se está tullendo. Nos cambiaron la vida completamente”, expuso.

Dio a conocer que nadie les hace caso. “Por eso pido que el gobernador nos ayude, la aseguradora de la empresa donde labora la persona que atropelló a mi esposa es Qualitas y la representante es Natalia Ruíz, quien dice han dejado una fianza en el Ministerio Público”, precisó.

Informó que hasta hoy tienen reportados como gastos médicos 142 mil pesos y hospitalarios 284 mil 673 pesos más los gastos de traslados para llevarla a revisión a Colima. “Nos pidieron un reporte médico para saber que tiene mi señora y de gastos para conocer lo que hemos pagado pero siempre no quisieron esos papeles, no los hicieron válidos, quieren facturas pero las van a dar cuando paguemos, mientras no”, comunicó.

Por último la señora Yolanda, solicitó la intervención del Procurador de manera inmediata para que se destrabe este asunto y se le haga justicia. “Señor Procurador ayúdeme, tengo confianza en que Usted lo hará para poder cubrir lo que se debe, Dios le pagará todo lo que pueda hacer por mí. Hábleme por favor, este es mi número de celular: 314 12 9 08 42.”, expresó angustiada la afectada en este accidente que ocurrió el 14 de marzo del presente año a las 12 y media del día en el Barrio I, cerca de la Bodega Aurrerá.