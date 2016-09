Comm Politics

Alex Berber

Movilidad y “placazo” fallido

El Gobierno del Estado de Colima, en propia voz del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, corrigió de última hora y anunció que no habrá reemplacamiento forzoso para los vehículos, salvo los que apenas están por comprarse.

Después de semanas de especulaciones, en las que la Secretaria de Movilidad, Gisela Méndez, se había adelantado a todos e incluso había retado a los que denostaban la posibilidad de un “placazo”, el tema empezó a crecer negativamente en el ámbito social, dadas las malas condiciones económicas de las familias colimenses, las cuáles hubieran sido fuertemente golpeadas por el desembolso forzoso de nuevas placas, que además, y acorde a la tradición, tienen un horroroso diseño.

El pretexto de la búsqueda de seguridad no cuajó en el esquema ciudadano, ni siquiera ante la insistencia de los “abogados del Diablo” (en este caso, los que defienden lo indefendible), cuando se trató de justificar un golpe artero como el que se fraguaba. El cambio de bando de los diputados “independientes” a PRI-independientes en el H. Congreso del Estado, puso a disposición del gobierno estatal las aprobaciones de cualquier agravio que se hiciera pasar por el voto de los legislativos, sin embargo, eso no privó que alguien en Palacio de Gobierno se diera cuenta del suicidio político que hubiera representado encajar este impuesto, apenas en el arranque del segundo año de mandato.

Gracias a la mala planeación en Movilidad, en Colima es sumamente necesario contar con al menos un vehículo propio, por muy pocos recursos que tenga la familia, por lo que el golpe a las ya de por sí mermadas finanzas de los colimenses, hubiera sido devastador.

Para engrosar la mala racha que lleva la administración peraltista en temas de Movilidad, tenemos las protestas de los taxistas que se fueron con la finta y apoyaron al PRI en la pasada elección. Los taxistas saben que una Ley de Movilidad que sea inclusiva de los servicios de empresas privadas como Chofer Pro y Uber, podría catapultarlos a la calle de la amargura y tratarán de presionar lo más que puedan para blindar la actividad económica que desarrollan.

Los temas de Movilidad se han vuelto un dolor de cabeza para la presente administración estatal, pues incluso hay quejas de que en el gobierno del satanizado Mario Anguiano, los trámites de transporte se hacían sustancialmente más rápido; estos retrasos se suman a la lista de pendientes, y al error principal: nadie vive más feliz o más seguro.

Pase de salida…

Estuvo en Manzanillo Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI. Ahí delató a los diputados PRI-independientes, al presumir que tocaba hacer una nueva agenda legislativa, al haber “recuperado” el control del Congreso, y demostró que le tiene pavor a Andrés Manuel (de cuya fama quiere colgarse) y a MORENA, al incluirlos en una parte sustancial de su discurso, referente a las protestas por la Reforma Educativa. Pero la pregunta que a nosotros nos dejó, es: ¿a qué hora trabajan los priistas? El evento fue entre semana, en Manzanillo, con gran cantidad de asistentes de Colima, y no muy tarde en el horario vespertino. Así que mi duda es, ¿todos los funcionarios públicos de filiación tricolor del orden municipal, estatal y federal pidieron un masivo “pase de salida” para atiborrar el evento del PRI en Manzanillo? No te acabes, no te acabes nunca…

Pase de salida 2…

Dos alcaldes panistas viven realidades muy distintas. Mientras Orlando Lino no tiene con qué pagar la nómina de Coquimatlán y tuvo la valentía de sumarse a la cuadrilla que recogió la basura por unos días, Héctor Insúa se sube a las grandes ligas, al ser invitado a los trabajos de las “100 Ciudades Resilientes” en Ciudad de México, donde Miguel Ángel Mancera lanzó su estrategia de resiliencia. Créanme, y se los adelanto, que mientras uno recoge los desperdicios, a uno le lanzarán más que basura, nada más para tratar de opacar sus logros.