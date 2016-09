Con festival y concursos alusivos celebran la Independencia de México

Oscar Olave Neri

El bachillerato número 10, de la Universidad de Colima realizó un festival en conmemoración a la Independencia Mexicana.

Este evento se catalogó como un ambiente de aprendizaje y se organizó gracias al esfuerzo e iniciativa de todos los actores del plantel, conjuntado la participación del personal docente, administrativo y estudiantes.

Así pues durante un poco más de 2 horas se realizaron diversas actividades como lo fueron; premiación a las mejores caracterizaciones, concursos de guacos, cantos, juegos como la tradicional lotería y rayuela, carrera con costales, gallitos, y un verdadero desfile gastronómico de la comida mexicana, como pozole, frijoles, tacos, cochinita pipil, churros, tostadas, agua de sabores, dulces entre otros.

Carlos Hugo Espíritu Ventura, director del plantel, recalcó durante el arranque de este festival, que no se trató de una suspensión de clases, pues la finalidad de este evento fue bilateral, por un lado la de propiciar una integración para el rescate de los valores y cultura de la festividad mexicana y por otro, la realización de un “ambiente de aprendizaje vivencial”, como lo proponen los modelos educativos actuales a los que está sujeto el bachillerato, pues no solo se trató de convivir, sino que, como su nombre lo indica, se realizaron algunas actividades que contribuyeron al aprendizaje por ejemplo periódicos murales, reseñas y crónicas, relatorías etc.

Asimismo el director del plantel destacó que uno de los objetivos del bachillerato 10 es el fortalecimiento de la identidad de los estudiantes, por lo tanto este tipo de eventos es solo un ejemplo de los que se planean durante los próximos meses, los cuales medida requerirán de la participación de todos.