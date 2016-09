Con la renuncia de Enrique Michel se evidencia que estaba violando la ley: Rueda

Si EMR fuera honesto, debería regresar el dinero que ilegalmente percibió como auditor especial de obras públicas en la Osafig, señaló

Luego de las declaraciones realizadas por el ex auditor del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización (OSAFIG), Enrique Michel Ruiz en donde acusó que por presiones de los diputados del Partido Revolucionario Institucional había renunciado, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Rogelio Rueda Sánchez explicó que el nombramiento del ex funcionario panista siempre fue ilegal, porque no cumplía con los requisitos que se establecen y que esa es la causa por la que prefirió renunciar antes que ser despedido y sujeto a responsabilidad, pues Enrique Michel sabía que había aceptado un cargo para el cual no reunía los requisitos.

En ese sentido, Rogelio Rueda comentó que una verdadera muestra de honestidad de Enrique Michel sería que regresara el dinero que indebidamente estuvo percibiendo durante las quincenas en las que ilegalmente fungió como auditor especial de obra pública. Además. advirtió, con el antipriismo del que hace alarde, Enrique Michel, demuestra que no es profesional, ni objetivo ni imparcial, elementos indispensables para desempeñar un cargo como el que detentó durante varios meses, apuntó. Así, el líder priista reiteró que las manifestaciones que hace Michel respecto al tricolor lo único que hace es evidenciar que no tiene objetividad en su desempeño como servidor público.

Finalmente, Rueda Sánchez señaló que el hecho de que Enrique Michel diga que hay otros que estaban igual que él, lejos de constituir una defensa, lo que hace es hundirlo más, pues con ello confiesa Michel de que efectivamente él sabía que su nombramiento era a todas luces ilegal. Y a pesar de ello aceptó el cargo, y devengó un salario que no le correspondía.