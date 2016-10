Consejos cristianos a los jóvenes

Agileo Colunga Ibarra

El tema que ahora nos ocupa parece que ya lo tratamos en alguna otra ocasión, pero, cuando leo temas que me causan hilaridad y me hacen pasar un buen rato, entonces, me atrevo a contárselos a mis pocos y amables lectores que de un modo o de otro estamos al pendiente de las directrices que nos mandan los dignísimos, reverendísimos y excelentísimos obispos católicos mexicanos, que por éstos días lanzaron a las calles a los ejércitos de María, para manifestarse a favor de lo que ordena la santa Iglesia y como debe entenderse lo que es una familia natural de padre, madre e hijo y además, mostrar que la vida de los ciudadanos deben de pasar por las indicaciones de los monseñores que cual profesores de la sociedad nos recomiendan en sus catecismos, como lo que se les advierte a los muchachos cuando entran a la adolescencia y tienen los primeros deseos y avisos de sus cuerpos al despertar sexual, los cuales, deben de evitar a toda costa para evitar costosos daños a su salud mental y física. Los que nacimos en los años cuarenta del siglo pasado, aún nos tocó sufrir por una parte, las urgencias de la carne y la necesidad de tener contacto corporal con otras personas y la otra, el temor que nos advertía el sacerdote del pueblo de irnos al infierno si nos tocábamos las partes “pudendas” o lo hacíamos en común con otras gentes. Cosas terribles e incapacitantes para llevar una vida sexual correcta cuando llegara el tiempo adecuado.

Por aquellos entonces, se decía que cuando un muchacho está en sus catorce, sobrevienen en su cuerpo importantes cambios que tienen gran influencia en su futuro desarrollo. De muchacho se está haciendo hombre. Sus hombros se ensanchan. Su voz toma un timbre más bajo, pues sus cuerdas vocales se alargan. Incidentalmente puede meter más ruido en su casa para su madre y su padre. Un vello empieza a crecerle en el labio superior y en la cara, en las piernas y en los brazos, en los sobacos y alrededor de los órganos sexuales. Estos aumentan en tamaño y las glándulas (testículos) que cuelgan en el escroto empiezan a secretar un fluido que es derramado en la sangre y que contribuye al desarrollo del cerebro y del sistema nervioso. Cuando este fluido es malgastado, el sistema nervioso es el primero en resentirse de ello. Un muchacho que abusa de sus órganos sexuales sufre en el acto graves perjuicios y perderá su virilidad. Cuando tomáis un baño cuidado de que los órganos queden limpios pero no los restreguéis jamás. Si un muchacho, cuando está solo, abusa de sí mismo (masturbación), tendrá músculos lacios y se sentirá débil y cansado. Tendrá memoria pobre y perderá la afición al estudio. Su fuerza de voluntad será débil. Perderá el respeto a sí mismo y pronto no tardarán los demás en perdérselo, pues su semblante denunciará el vicio secreto. Ningún muchacho puede pretender a ser hombre y seguir en tan malos hábitos. Los muchachos que han sido inducidos a contraer hábitos del abuso de sí mismo tienen que dejarlo en el acto. Si lo hacen las fuerzas del cuerpo vendrán en su ayuda y remediarán el mal en lo posible y les devolverán su vigor y virilidad.

Muchos muchachos, al llegar a los quince o diez y seis años de edad, podrán darse cuenta de que tienen emisiones de semen, de noche, mientras duermen, o que tienen “sueños húmedos”; pero los muchachos que tienen pensamientos puros y que no han abusado de sí mismos, ni duermen con las manos en sus órganos sexuales, no es probable que sufran estas pérdidas. No obstante, si esto sucede, no hay porque preocuparse, pues no es cosa de gravedad mientras no se repita varias veces por semana. Si la cosa os inquieta habrá que consultar a un buen médico que sea honesto, serio y católico que cumpla con sus obligaciones religiosas. Pero jamás de los jamases vayáis a ver a un curandero que pretende hacer curaciones de semejantes perturbaciones, pues no sólo os robará el dinero sino que os despojará de vuestra virilidad y de la savia de vuestra vida, y transmitirá vuestro nombre a otros buitres humanos de su calaña. (…). Así eran los consejos científicos que los señores curas de los pueblos daban a los niños, adolescentes y jóvenes, tan traumáticos que aparte de idiotizar a las mocedades de aquella época nos volvían xenófobos, amargados y tímidos ante cualquier contrariedad que se nos atravesara y claro está, tan descerebrados como el discapacitado de pensamiento que desafortunadamente nunca falta en los pueblos. Decía don Gabino Barreda, Secretario de Justicia e Instrucción Pública de don Benito Juárez, “La principal y más poderosa rémora que detiene a nuestro país en el camino del engrandecimiento es la ignorancia; la falta de ilustración de nuestro pueblo es la que convierte en pasivo e inconsciente instrumento de los intransigentes y –parlanchines-, que lo explotan sin cesar, haciéndolo a la vez víctima y verdugo de sí mismo. Incluyendo aquella frase lapidaria de que: “De que nos sirvió a los mexicanos habernos emancipado de un país extranjero (España), si seguimos esclavizados mentalmente a otro (El Vaticano) que es igual o peor”.