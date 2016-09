Convoca INMUDE: 7 y 9 de octubre, “Primer Curso de DT para equipos de futbol en etapa Base

*Del 7 al 9 de octubre en la unidad deportiva 5 de Mayo

El Gobierno Municipal que preside Gabriela Benavides Cobos a través del Instituto Municipal del Deporte, llevará a cabo en Manzanillo del 7 al 9 de octubre “El Primer Curso de Director Técnico de equipos de futbol en Etapa Base”, avalado por la Comisión Nacional del Deporte (CONADE y La Federación Mexicana de Futbol FEMEXFUT) y la Universidad del Futbol y Ciencias del deporte.

El Director del Instituto Municipal del Deporte, Alberto Nando Quintal, resaltó que será el primer curso en su tipo que se desarrolle a nivel local gracias a que se consiguió que en Manzanillo se pudiera abrir una unidad certificada, siendo esto una de las instrucciones de la alcaldesa para contar con entrenadores más preparados y que para ello no tengan que trasladarse a otros estados para conseguirlo, lo cual representaría un gasto aun mayor.

Al respecto, Felipe Ramos “Tafoya”, el coordinador de la Unidad de Capacitación del Sistema de Certificación de futbol (SICEFUT) en el INMUDE, resaltó el hecho de que se abran nuevas oportunidades de preparación sobre todo a los entrenadores que trabajan con semilleros.

El Instructor de este curso será el ex- futbolista profesional Marco Antonio Cervantes Guillen, quien trabaja en el Instituto del Deporte de Aguascalientes como Jefe de las Escuelas de iniciación y como coordinador Deportivo de la primaria y secundaria del futbol, con cursos en FIFA, Comité Olímpico Internacional, y capacitador avalado por la CONADE, FIFA y Federación y Universidad del futbol y Educación Física.

Los requisitos para el curso son: ser mayor de 16 años, presentar una solicitud de ingreso al SICEFUT en original y copia simple, copia certificada del acta de nacimiento o documento legal equivalente y copia simple, comprobante del máximo grado de estudios, CURP, una fotografía reciente tamaño credencial en forma de óvalo , de frente blanco y negro con ropa clara y en terminado mate, cartilla nacional de salud, copia de credencial de afiliación a la FEMEXFUT (en caso de no tenerla, el INMUDE se encargará de tramitarla), cuota de inscripción será de mil 500 pesos y el comprobante de pago por concepto de inscripción al puesto ocupacional correspondiente.

Para el caso de extranjeros, la documentación en original y copia simple que acredite la calidad migratoria con la que se encuentra en territorio nacional de conformidad con la legislación aplicable.

El material didáctico del curso se enviará de manera electrónica vía internet.

Las acreditaciones serán teóricas y prácticas, para lo cual se tendrá que tener 100% de asistencia en el curso taller y la calificación mínima aprobatoria será de 6.

Para mayores informes comunicarse al teléfono 314 1460859 con Felipe Ramos Delgado.