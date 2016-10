Definen Plays Offs de la Liga Sabatina de Baloncesto

Oscar Olave Neri

Hoy por la tarde se llevará a cabo la última jornada de la temporada regular del Baloncesto Sabatino de categoría Libre, en donde se definirá a los dos últimos lugares que calificarán a los cuartos de final.

Atuneros es de los que buscarán ganar esta semana para entrar a los Play Offs, lo que se antoja muy difícil pues tendrán en frente a Bullets, equipo que marcha como tercer lugar de la tabla general y que ha demostrado un buen nivel de juego.

El otro equipo que busca definir su lugar es 3 Life, que hasta el momento se ubica como séptimo y en caso de ganar aseguraría esa posición.

El rol de juegos de esta semana quedó de la siguiente manera: a las 16.00 Warriors Vs Atuneritos ; 17.00 Toros Vs Utem; 18.00 3life Vs Celtas; 19.00 Bullets Vs Atuneros; 20.00 Pumas Vs C.F.E; 21.00 Ohana Vs Marlins.

Laguneros, Celtics y Shadows ya no tienen juegos y solo Laguneros es quien aparece con esperanzas de clasificar.

La tabla de posiciones está de la siguiente manera: Pumas 88, Celtas 83, Bullets 80, Warriors 73, Ohana Team 73, Toros 66, 3life 63, Laguneros 63 (Terminó), Atuneros 62, Celtics 55 (Terminó), C.F.E Dist. 49, Utem 48, Shadows 46, Terminó), Atuneritos 42, Marlins 38.