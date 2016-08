Échele Ojo

Andrés Méndez Isordia

Trump-pudo

Tuve oportunidad de encontrarme en tres, cuatro puertos de Estados Unidos, y sí que fue muy bonito encontrarme en esa gran nación. De niño mi padre insistía en que quería mandarme a Texas con un familiar, esto con el fin de que allá estudiara y posiblemente me quedara a radicar. Afortunadamente mi mamá se opuso por diversas razones y no se hizo. Digo afortunadamente ya que en lo personal nunca me gustó para vivir en esa nación. Eso de que sea un gran mosaico de culturas llegadas de otras naciones ha generado -sin querer- verdaderos conflictos raciales. Y no podrán negar los gringos que existe bastante discriminación, cuando se sienten invadidos territorial y culturalmente; inevitable mi querido Watson. Ya vemos cómo se han suscitado hechos de violencia por cualquier motivo, o por racismo cuando por nimiedad privan la vida de gente de color o latinos. Y allá también existe mucha pobreza, nada más es caminar hacia colonias, barrios o condados para darse cuenta de la marginación en la que se encuentran principalmente esos latinos. Donald Trump no ha podido ocultar lo que esconde tras esa máscara: racismo, envidias, violencia y su afán por enemistarse con medio mundo. Con los mexicanos y latinos no ha sido la excepción y desea como Hitler borrarnos del mapa para como el alemán continúe predominando la raza blanca, y si se puede seguir conquistando territorios y a su vez diseñar nuevas guerras para vender todo su arsenal de armas. Así nos tiene a mexicanos con enfrascados en guerras por ese armamento que no quieren limitar y a su vez que continúen fluyendo toneladas de droga para satisfacer su desmedido apetito. Ya ven cómo Obama admitió que llegó a consumir mariguana y quién sabe si algo más. Cómo ven no por ser güero y blanquito les exime de perversidades. Afortunadamente está Hillary Clinton que esperamos y deseamos que triunfe la bondad sobre la maldad. Trump gano porque su partido Republicano está lleno de seguidores racistas que lo ayudaron a ganar la nominación a la presidencia. Los latinos jugarán un gran papel a la hora de elegir. Se puede ser marrano pero no Trumpudo.