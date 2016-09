Échele Ojo

JUANGA no morirá

Andrés Méndez Isordia

Sería allá por la década de los setentas cuando viajaba por autobús de la ciudad de México a Manzanillo y al salir de esa enorme ciudad, el chofer escuchaba una música muy bonita; nada menos que de Isabel Pantoja. La canción se llama “Así fue”. Cómo me impactó esa bella melodía que hoy en día la sigo escuchando en videos y que con los años se convirtió prácticamente en un himno. A través de los años enterarme que el autor es nada menos, que Juan Gabriel. Se dice que compuso arriba de mil 500 canciones, siendo la mitad éxitos, y diría que apenas en la radio se escucha un diez por ciento de ellas. Y por esas fechas ya andaban de moda varias canciones de Juanga, entre ellas la de “No tengo dinero, ni nada que dar”. Qué capacidad para componer de ese prolífico mexicano. De unos meses para acá he venido escuchando sus conciertos en Internet, y qué forma de presentar un espectáculo. Me atrevo a decir que nadie como él para contagiar a toda la gente y poniéndola a bailar. Allá por el año de 1985 me encontré en el Callao Perú, un pequeño puerto situado en el Pacífico. Con gente muy similar a la nuestra: raza de bronce con gente buena, noble. Y en el Perú se encuentra un imitador de Juanga, qué parecido físico y su potente voz, en verdad que se queda uno admirado. Ese público Inca se le volcó y en agradecimiento les compuso una bonita canción. Aquí en nuestro México existen dos, tres imitadores muy buenos. Lo más grandioso de Juanga fue que tanto en nuestra nación como en el extranjero llevaba su grupo instrumental y ¡su mariachi! Así recorrió Argentina, Perú, Colombia, Ecuador y otras naciones presentando su bello espectáculo. Siempre resaltando nuestra música folclórica con bailarines al Jarabe Tapatío. En el extranjero siempre hablando de su México y su música. Cómo no le va a llorar México, que el presidente Peña Nieto ordenó que se le hiciera un homenaje en Bellas Artes, cuando años atrás allí mismo se le homenajeó. Claro que se le hicieron varios reconocimientos y su estrella en Hollywood, E. U. por todo ello no morirá Juanga. Fue navegando desde el Canal de Panamá hasta Bari, Italia cuando el capitán Quintero nos ponía música mexicana, de verdad que se nos enchinaba el cuero al recordar a México encontrándonos a miles de kilómetros, diríamos que es cuando sentimos que cómo México no hay dos. Juanga fue un hombre discreto; nada de que salió del closet, él con discreción y seriedad pudo manejar esa situación, no como Ricky Martín que a los cuatro vientos lo gritó y hasta se le ve con su novio de la mano por la calle. Qué canciones nos dio a dúo con Rocío Durcal y últimamente se dedicó a hacer duetos con artistas internacionales que le ganaron reconocimiento. Por el año de 1970 me encontraba en un set de Televicentro, ahora Televisa, y de cerca pude ver a Olaga Breeskin ensayando con su violín, joven ella y de buen porte. Con la muerte de Juanga, Olga se derrumbó y lloró y lloró su partida. El caso es que ella nunca le pudo pedir perdón a Juna Gabriel por una demanda que ella le ganó. Ahora de por vida llevará ese gran dolor. Algo similar me pasó a mi cuando por diversas circunstancias, me enteré de conocidos que tenía enfermedades terminales y no me despedí de ellos. Por estos días escuchaba música de Juanga cuando un protestante blasfema contra el divo de Juárez. Contestó que respeto, cuando él no eligió esa personalidad. Cómo puede decirme eso, ese protestante que habla de Dios y que en muchos casos los tienen aleccionados y pierden ese gran tesoro del cual nos hablaba Juanga ¡LA LIBERTAD!