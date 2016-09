Échele Ojo

Manos a la obra

Andrés Méndez Isordia

El circular por toda la ciudad se encuentra y entera de bastantes anomalías que se dan: baches, zanjas, falta de drenes pluviales, obstrucción de vías, banquetas etc. Despuesito de cada lluvia nos encontramos con un gigantesco problema como son los baches, con calles materialmente destrozadas y no se ve a corto plazo como resolver eso definitivamente, como sería la carpeta de concreto hidráulico. Como esa avenida Elías Zamora que le aventaron ese concreto y quedó muy bonita y funcionable. Los ciudadanos se preguntan si se terminará esa avenida hasta el barrio uno Valle, con respuesta incierta porque este año el Gobierno Federal no destinó recursos adicionales como compensatorios para nuestra ciudad. Entonces esperemos que para el próximo año se haga, pero con el recorte presupuestal se ve difícil. Vamos, habrá de ingeniárselas el Gobierno del Estado y el municipio para medio darle solución a ese problema. Porque desde ese barrio uno hasta avenida Gaviotas, en ambos sentidos, la avenida se encuentra destrozada, con infinidad de baches, no solucionando eso con un bacheo a medias. Ello ocasiona que nuestras unidades se dañen continuamente, no se diga urbanos y taxis que todo el día tienen que atender al usuario. Según un taxista en cuatro meses van igual número de amortiguadores con otras partes dañadas por tanto hoyo y bache. Aparte del descuido de los choferes al no conducir con cuidado, más los urbaneros que no respetan a veces los mismos baches y topes; con alguno que otro taxista que no cuida su unidad, que al cabo no es de él. Debo pensar que algunos fraccionamientos aún no son entregados al Ayuntamiento y que por ello no les mete mano, pero tampoco exigen a esos fraccionadores que les den mantenimiento a sus calles. De siempre he dicho que para cada nuevo fraccionamiento que se autorice el Ayuntamiento debe exigir en calles asfaltado o concreto hidráulico, porque el empedrado no sirve y daña unidades. Por ejemplo, al ingreso de Valle Alto, principal calle donde circula cualquier automotor: patrullas, ambulancias, taxis, repartidores, urbanos y otros, su calle o avenida está destrozada en su empedrado, imagínese para esos urbaneros que andan como locos; pues así traen esas unidades. Al ocasionar un pronto deterioro en toda su estructura los concesionarios se ven obligados a invertir en reparaciones; qué hacen, pues a pedir aumento para comprar nuevos camiones, afectando al usuario. Si son las calles del fraccionamiento Valle Paraíso es lo mismo; nadie es capaz de ir a meterle mano al empedrado. Pero no trate de introducirse a colonia El Rocío por la calle Brasil, Polonia y Japón, que están intransitables, imagínese para las patrullas de policía que a veces suben a alta velocidad por la emergencia. Varias veces he sugerido se abra un dren por ahí de la flechita frente a campo de futbol. Una zanja desde donde se inunda hasta metros adelante donde se encuentra el receptor que va a la laguna. Tan sencillo que con eso ya no se estancaría el agua y no se inundaría esa zona. Si es por Bellavista pasa algo similar cuando el camellón obstruye la bajada de agua; hay que abrir unos drenes para que esa agua se vaya hacia el otro lado y otros drenes más para que circule hacia la laguna. Es cuestión de que los “inges” porque se las ingenian, en tiempos de inundación recorran esos lugares y hagan apuntes para darle solución. Lo de las Joyas y colonia 16 de Septiembre es punto y aparte donde mi API deberá meterle mano a la voz de ya, para que esa abundante agua que baja vaya directamente a la laguna. Mucho trabajo por delante, con poco dinero y mucho ingenio y dedicación. Seguiremos informando.