Échele Ojo

Manos a la obra

2ª Parte

Andrés Méndez Isordia

Qué horrible es andarse tropezando con cualquier obstáculo sobre vías peatonales. Cuántas personas no se han lastimado o fracturado alguna parte de su cuerpo. En una ocasión una señora caminaba por aquí del centro, de repente su pie se fue en una rejilla o dren pluvial, algunas personas que pasaban por ahí le auxiliaron y sacó su miembro inferior de esa trampa. Tuvo que parar al hospital; ya no quedó bien el resto de sus días. Se ha sabido de otras personas como niños que han quedado materialmente prensados en esas trampas, acudiendo Protección Civil para romper ese metal. Encuentra igualmente tornillos salidos, digamos de algún poste metálico que quitaron pero no fueron capaces de cortar desde su base esos tornillos que son trampas. Los desniveles de banquetas y pequeños hoyos que dejan al arreglar tuberías son comunes. Como cuando CAPDAM abre para cambiar o reparar tuberías, ya sea drenaje o agua, donde después de terminar ya no dejan igual y sí desniveles y trampas donde tropezamos. Por aquí de La Perlita se abrió por fuga de agua, pero no fueron capaces de tapar y ha durado así varios meses; está frente a Pilotos. Ya vemos cómo un montón de gente va al suelo por todos esos detalles que he mencionado y no se ve quién pueda resolver eso. Sale usted de Central Camionera y ahí enfrente se encuentra con un montón de baches, muy molestos a veces por su profundidad. Debo pensar que no alcanza el asfalto para cubrir todos esos baches que existen sobre principales avenidas. Porque incluso sobre boulevard Miguel de la Madrid, desde el Centro hasta Barrio Uno Valle, ida y vuelta, existe un montón de bachecitos que cómo dañan la suspensión de nuestros autos. Ese tramo arriba del Distribuidor Vial sentido Valle- Tapeixtles se encuentra muy dañado, con bastantes baches y escoriaciones. Urge meterle mano. La calle Carlos Salinas allá en Santiago, desde su ingreso hasta Jabalí y Obradores se encuentra muy destrozada, aun así los urbaneros circulan sin precaución dañando esas unidades, para después los concesionarios pedir aumento para adquirir nuevos, con la consecuente repercusión en el usuario que debe pagar por esas desatenciones. Allí urge una re encarpetada a la voz de ya. Bien se podría aventar asfalto únicamente al centro, digamos de un solo carril, y hacerlo igualmente en fraccionamientos por donde circulan urbanos, eso disminuiría cantidad de asfalto y costo; considerando que no hay presupuesto o material suficiente. Sería como cuando colocan en concreto hidráulico huellas de rodamiento para esos vehículos. Por aquí de La Perlita tronó una tubería de agua que parecía explosión, eso es común, la cuestión es que venían patrullas desde diferentes puntos de la ciudad despedazando esas costosas unidades; así llegaron la Policía Municipal, Judicial, Protección Civil, Marina y curiosos. La cuestión es que hicieron un ciclón en un vaso de agua, por esa falta de comunicación se pensó que era otro tipo de explosión; eso sí, tuvieron que cerrar la calle por cómo el agua destrozó una parte de adoquín. Con la policía y otras corporaciones hemos visto eso, de que a veces por falta de esa comunicación las corporaciones circulan despedazando sus unidades y exponiendo a terceros solamente para someter a ¡Dos borrachos que están peleando! Por lo mismo urge que los altos mandos tomen cartas en el asunto, para que no se repita. Si fue en la explosión controlada en interior de túnel sucedió que nadie fue capaz de anunciar o divulgar a la población que habría esa detonación, y así asustaron a los ciudadanos de colonias aledañas. Más atención a quien corresponda.