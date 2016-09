¿El cine es un arte?

Aprendamos a ver películas

Ed Zadi

Sus personajes, sus historias, su música; ¿quién no ha adoptado un poco de su películas favoritas en su propia vida y en su personalidad?

El cine es arte para unos, entretenimiento para otros, ¿pero quién tiene la razón? Personalmente sólo me atrevo a decir que el cine es una técnica y que no se eleva a nivel del arte, por lo menos en su manufactura, ya que en su interpretación sí podemos meterlo en ese costal; un artista debe tener un control absoluto sobre su obra, tomar las decisiones más importantes para proyectar lo que quiere o lo que su inconsciente le dicta, pero en la producción cinematográfica este control no existe porque mucha gente mete mano en su realización. La línea del autor transforma su origen en cuanto actores, productor y director le meten mano al guión. Incluso si el guionista es el mismo que realiza el proyecto, la interpretación de los personajes queda en manos de los actores, y por mucho que el director les marque los matices, cada actor no deja de ser autor de su trabajo y termina por enriquecer el papel (en el mejor de los casos) o por desgraciarlo.

Luego viene un gran giro, que es el montaje (o edición) del material, porque las piezas dejan de vivir por separado y se convierten en un conjunto. Como se puede imaginar, guionista, productor, actores y director tienen una película diferente a partir del mismo texto y sólo el director puede (o medio puede) mantener la uniformidad del estilo para que haya congruencia estética y narrativa.

Y para tiro de gracia, se remata con los cortes hechos a partir de la medición de la audiencia prueba o de la dictadura del productor (aquí aprovechemos para decir que pocos son los productores de cine que tienen formación en el oficio, muchos de ellos son gente con el dinero suficiente y/o los contactos necesarios para levantar un proyecto). Total, que el resultado en pantalla puede ser abismal comparado con la historia original; una vez trabajando en una película americana (donde el cambio al guión sobre la marcha es de ley), pude comprobar que el porcentaje del guión original que sobrevive a la versión final es bastante bajo. Entonces, ¿es esto creación artística, o manufactura de producto? …¿O es ambas?

De ahí que las películas basadas en libros famosos decepcionen a tanta gente, pero he aquí el truco para ir a ver nuestras historias favoritas literarias cuando un productor la vuelve película: debemos estar conscientes que son formatos distintos y que nunca una película va a igualarse a un texto, porque en la pantalla vemos lo que los realizadores quieren, pero el texto estimula nuestra mente al máximo y los detalles de la historia los crea nuestra creatividad. ¿Cómo va alguien a superar nuestra propia imaginación? Por eso uno debe ir, ver la película de nuestro libro favorito y apreciar los detalles que lograron sobrevivir a Hollywood (o quien la haga), en lugar de salir molestos y hablando pestes de la película.

Otro elemento a tomar en cuenta para nuestra pequeña tesis, es la mercadotecnia que rodea al cine; una cosa es la película que hizo un productor, otra muy distinta es cómo nos la quiere vender. ¿O hay ente mis lectores alguno que no haya visto un avance o un poster, volverse loco de la emoción y contar los días para el estreno, y luego salir decepcionado cuando por fin ve la película? ¿O cuántas veces vemos en la publicidad “ganadora de tantos premios”, y terminamos pensando quién carajos da esos premios, porque no entendemos su reconocimiento? Para no caer en este truco de los estudios, podemos hacer caso omiso de los avances y anuncios, y en su lugar investigar previos trabajos de los directores, actores y productores de lo que vamos a ver. Esto si la intención es crearnos una auto-educación para ver cine, pero si alguien disfruta ir para ver qué se halla, es totalmente válido. No perdamos de vista lo dicho, ya que tal vez el llamado “cine de arte” exista sólo en los estantes de las tiendas para vender películas raras a público raro, inconforme o intelectualoide. Pero no seamos juiciosos; para mí lo más saludable es (si te gusta el cine) ser capaz de ver de todo y saber ver su valor.

En síntesis, como siempre he dicho que se debe juzgar todo, el cine puede ser una cosa sin dejar de ser otra, es decir, una película comercial de mucho éxito también logra a veces mérito artístico, y una independiente (o de arte) llegar a ser un trancazo en taquilla. ¿Cuál va a ser entonces nuestro parámetro para definir el mérito de la producción? No sus actores famosos o desconocidos, o el gran o nulo presupuesto, sino la calidad con que se hagan las cosas. Y enfaticemos que calidad no es igual a dinero; hay cientos de películas hechas con fortunas y no logran conmovernos, y hay películas pobres que se van por donde mismo. La creatividad y la calidad de un artista no requieren billetes, sino genialidad, originalidad y trabajo.

