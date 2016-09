El desempleo en Colima

Análisis político

Abel González Sánchez

En un evento de promoción de empleo en donde participaron varias dependencias del gobierno estatal y federal realizado en el Instituto Tecnológico Regional de Colima, un ex gobernador sorprendió con sus palabras, al decir; “Hay mucho desempleo en Colima por tantos guebones que no quieren trabajar en nada, hay muchas ofertas de empleo de empresarios para los colimenses, pero muchos desempleados, sin tener el perfil o la experiencia ya quieren ser jefes y ganar lo que no se puede pagar, prefieren continuar desocupados, por ello la gente que viene de otros estados está desplazando a los colimenses, y rezagándose más los profesionistas egresados locales”.

A pesar de que ya pasaron cerca de diez años de este comentario que sorprendió a los presentes y que pasará a la historia, pareciera que se continúa con el mismo problema en la actualidad, hay muchos desocupados o mejor dicho desempleados que prefieren no trabajar que recibir salarios bajos, aunque hay una gran cantidad de nuevos profesionistas que prefieren salir del estado a trabajar en otras entidades del país pero mejor remunerados, conocemos a muchos colimenses que son brillantes en muchas especialidades pero que su mejor alternativa laboral está fuera de la entidad.

El empresario mexicano Carlos Slim Helú, presidente del Grupo Carso, considerado como el hombre más rico del mundo, reconoció públicamente el preocupante problema de desempleo de millones de jóvenes mexicanos en todo el país que traerá fuertes problemas sociales, miles de jóvenes no pudieron ingresar a una facultad por falta de recursos, y otros cientos de miles que a pesar de haber egresado de una facultad tampoco hay posibilidad de incorporarse al trabajo, por ello aseguró que el reto es afrontar la realidad y buscar todos, empresarios, gobierno y sociedad con urgencia las mejores alternativas para evitar que muchos de ellos se involucren en actividades ilícitas o en el crimen organizado.

Colima no escapa al grave problema del desempleo de jóvenes egresados o que abandonaron sus estudios por cuestiones económicas, pero el problema principal según muchos empresarios es que la oferta del empleo es mucha, y que muchos jóvenes de nivel técnico o bachillerato con determinadas especialidades acuden a pedir empleo, pero que para ellos es mejor contratar a profesionistas de nivel de licenciatura o ingeniería ya que el sueldo casi es igual, Colima es uno de los estados en donde hay mucha oferta de empleo, es decir, hay mucho desempleo.

El gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, fue el único candidato en campaña que presentó un eje temático dedicado al empleo en forma profesional, señalando la forma en que planearía sus actividades del gobierno estatal a fomentar el empleo, el cual denominó el “Plan manos a la obra” anunciando además que durante su gobierno se buscará generar miles de empleos. De acuerdo a las proyecciones del comportamiento que tenemos de la población económicamente activa se ubica en 358 mil 933 colimenses, misma que crece entre 1.5 y 2 por ciento al año, lo cual establece un nuevo requerimiento laboral ocupado que sería cerca de 8 mil nuevos empleos por año.

Por lo anterior y considerando el escenario federal con este reciente gran recorte de presupuesto que anunció en el nuevo titular de Hacienda y más aún la situación del quebranto económico del gobierno estatal que dejó la anterior administración, urge crear nuevas estrategias laborales ya no pueden postergarse para construir los denominados centros regionales de capacitación especializada, mismos que serán acordes a cada polo de desarrollo: Colima-Villa de Álvarez (comercio y servicio), Tecomán-Armería (Agrícola) y Manzanillo (portuario industrial y turístico), pues deberían retener al capital humano que Colima exporta a otras entidad y para eso necesitamos inversiones que permitan impulsar el sector de las tecnologías.

Los líderes empresariales aseguran que tienen disposición para buscar alternativas para contratar más personal, el gobierno del estado y algunos ayuntamientos diseñaron esquemas de becas para trabajar con sueldos bajos mediante el programa de empleo para jóvenes, tomando en cuenta que la base poblacional de menores de 35 años se está ampliando de manera muy importante, “muchos de ellos están especializados, tienen títulos universitarios pero no hay empleos, pero ya están laborando, capacitándose y obteniendo experiencia en ese esquema aunque con ciertas limitaciones económicas”.

Por otra parte no debemos de desconocer que la Secretaría de Fomento Económico promueve cientos de autoempleos tan solo en el presente año para jóvenes y adultos que deseaban crear o fortalecer sus pequeñas empresas, sin embargo muchos proyectos se quedaron en el camino mediante el trámite por el alto burocratismo, de ir y venir sin respuesta satisfactoria.

Por lo anterior necesitamos un nuevo enfoque estatal legislativo a favor de las medianas y pequeñas empresas establecidas en las diferentes áreas agrícola, pecuaria, de turismo, transporte público, restaurantera, etc. Fomentar el asesoramiento ciudadano para el autoempleo a favor también de los egresados y nuevos profesionistas, pues sería inadecuado incrementar nuevamente miles de empleos burocráticos que engrosan las nóminas de los gobiernos estatal y municipales, provocando crisis económicas y lamentables despidos de cientos de trabajadores al final como sucedió recientemente.

abelglezs@gmail.com