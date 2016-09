El fervor Patrio y cibernautas enojados

Agileo Colunga Ibarra

Después de pasado el Grito de Independencia en el Palacio Nacional y sede del Poder Ejecutivo Federal y el desfile militar presididos por Enrique Peña Nieto, Presidente de México, vimos como el pueblo bueno, el que trabaja cotidianamente con profesionalismo y honestidad, no hizo el menor caso al cyberbulling de los siempre rencorosos que machacona y enfadosamente tuvieron haciendo en sus páginas antisociales para que nadie se hiciera presente en las tradicionales ceremonias en recuerdo y honor de los héroes de la Independencia, entripados de coraje deben de estar al ver que hasta el cielo y el tiempo atmosférico fueron amables para que los actos lucieran en todo su esplendor ante cientos de miles de familias que presenciaron cómo las fuerzas armadas lucieron en el desfile su disciplina, gallardía y orgullo de ser mexicanos. Un aniversario más de la gesta gloriosa de Miguel Hidalgo, José María Morelos y otros próceres que se sacrificaron y ofrendaron sus vidas en aras de la libertad del pueblo oprimido y esclavizado por las élites económicas y clericales de aquellos tiempos.

Los ejércitos realistas de la Nueva España tenían en el año de 1808 cuarenta mil soldados y en 1820 ochenta y cinco mil. Para aquellos tiempos era una enorme fuerza profesional, bien entrenada, armada, organizada y dirigida por los mejores generales del reino, como Félix María Calleja, Pedro Antonio Vélez y Agustín de Iturbide, entre otros. No carecía de logística, impedimenta y pertrechos; en todo momento contó con respaldo económico, político, social y religioso ilimitados de los dueños del saber, el poder y la riqueza de la Nueva España y del resto del Imperio en cuyos términos no se ocultaba el sol. Los insurgentes, integrados por unos cuantos militares de mandos medios y grupos civiles entusiastas pero bisoños en el arte de la guerra, mal armados, no siempre bien organizados y mandados, con precaria impedimenta y escasos pertrechos, hostilizados constantemente de mil maneras por los nobles, el alto clero y la mayoría de los ricos e intelectuales, enfrentaron a los ejércitos realistas con sólo la adhesión del pueblo más humilde y vulnerable.

Los grupos de insurgentes, improvisados luchadores por la ansiada libertad, unas veces derrotados y otras veces victoriosos, avanzando o replegándose, sitiadores o sitiados, a lo largo y a lo ancho de los más de cuatro millones de kilómetros cuadrados de la Nueva España, jamás dejaron de luchar contra los duros españoles durante 10 años, 4 meses, 11 días, armados con hondas, piedras, palos, machetes, mosquetes y cañones, en relevos ininterrumpidos utilizando las armas que dejaban los caídos. Batallaron a pie o a caballo en las sierras, en los llanos, en las costas y desiertos o en las ciudades y poblados, bajo las heladas, las lluvias o el candente sol. Pelearon en guerrillas o batallas formales, con determinación, valor y fe inquebrantables, pero siempre verticales e imperturbables. Fatigados, heridos, hambrientos, pero siempre verticales e imperturbables, cumplieron su propósito; integrar la nación mexicana, libre y soberana. Nada les fue favorable, lucharon contra todo y contra todos. Los jefes que cayeron prisioneros fueron fusilados, decapitados y exhibidos en plazas públicas; desprestigiados con declaraciones de arrepentimiento y petición de perdón apócrifas o arrancadas con tormento físico y mental, y excomulgados, maldecidos y anatemizados. Les quitaron la vida, la honra y hasta el alma…Dios y la patria se las devolvieron otorgándoles la inmortalidad de los héroes.

México se ha hecho y sigue construyendo con valor, sacrificio, esfuerzo y trabajo constantes. Los actos heroicos de nuestros ancestros, heredados por las vías genéticas y cultural, los llevamos discretamente impresos en nuestro ser. Pero en estos días de septiembre nos gusta dar las gracias de viva voz a quienes a tan elevado precio nos dieron patria. Por eso gritamos: ¡Vivan los héroes de la Independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva José María Morelos! ¡Viva Mariano Matamoros! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva Xavier Mina! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Es por eso que no entendemos a quienes en sus odios y rencores por situaciones políticas, económicas o religiosas, tratan de desestabilizar al país con maniqueísmos rancios, calumnias, rumores y de plano, mentiras inventadas a través de las nuevas tecnologías que en lugar de servir a la colectividad, las han aprovechado para todo lo contrario, como por ejemplo, en las redes sociales en donde el que ladra primero, es el que vence, envilece y deshonra sin defensa posible, al ciudadano o personaje más honesto que hubiera tenido la mala suerte de caerle antipático a cualquier individuo que pueda manejar y comprar un artilugio que para unos son instrumentos del diablo y para otros de Dios. Pero, de todas maneras, que “Viva México y sus Instituciones!.