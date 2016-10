En la Liguilla de Primera Fuerza: No se presentó a jugar el Naranjo ante Salagua

El equipo de El Naranjo quien tenía ventaja de 6-5 sobre Salagua en el juego de ida de octavos de final de la Liga Primera Fuerza d Santiago, no se presentó a jugar el segundo compromiso al considerar ellos una injusticia por la protesta presentada de un ”cachirul” que no procedió por parte de la liga.

El domingo estaba considerado el duelo en el campo de Salagua a las 12:30 del día, arribando el club local y presentándose a la cancha en el tiempo establecido sin llegar el rival dando por concluido el juego el árbitro central.

De esta forma, Salagua avanza a la siguiente ronda, ganando por default 2-0.

Cabe señalar que el juego pasado, Naranjo reportó a un jugador de Salagua que entró con otra credencial y la directiva de la liga determinó que no procedía en virtud de que no cumplía con los requisitos, que marca el estatuto de la Asociación de Aficionado al Deporte en Manzanillo A.C., razón para que el cuadro de El Naranjo desistió en jugar.

VEREDICTO DE LA ASOCIACIÓN DE AFICIONADO AL DEPORTE EN MANZANILLO AC

De acuerdo al artículo 33 dice lo siguiente: La alineación de un jugador se verá sujeta a la siguiente reglamentación durante el medio tiempo o el segundo tiempo, faltando minutos para que concluya el partido. La protesta deberá asentarse dentro de la cédula de juego y la papeleta del reporte del capitán firmada, anexada a la cédula arbitral. La protesta para que proceda deberá realizarse por completo el partido, haberse cubierto el gasto por concepto de arbitraje, presentar formato de protesta pagando 150 pesos, dirigida a la liga en cuestión, de la junta inmediata al partido para su trámite es extemporánea presentarla en la segunda junta no procede. El equipo que emita la protesta deberá estar debidamente registrado y haber cubierto su gasto de inscripción, así como pago por registro de jugadores. Si no se cumple con estos requisitos es improcedente dicha protesta.

A todo esto, la directiva de la liga presidida por el mismo Arnulfo Jiménez, consideró en base al estatuto que no procedía la protesta deben ser los directivos presidente y secretario del equipo, además carecía de fecha, ni siquiera a quien va dirigida refiriéndose a la ratificación de la protesta, ya que venía únicamente el nombre del delegado y firma, así como del capitán con su rúbrica.

Además la liga encabezada por el presidente Arnulfo Jiménez y el secretario Carlos Alberto Moreno en un oficio dirigido al Deportivo Naranjo, establece que el acta arbitral en cuestión no procede porque no cumple con los requisitos que exigen los artículos arriba mencionados, junto con la ratificación de la protesta con firmas no autorizadas y sin fecha de expedición y que se refiere al partido efectuado en el Naranjo el 25 de septiembre. De conformidad y de acuerdo a las declaraciones del directivo de la Liga de Primera Fuerza de Santiago Arnulfo Jiménez acusado de recibir mil pesos para que no procediera dicho reporte arbitral, acusado por parte del capitán del Deportivo Naranjo quedó inhabilitado en la práctica de futbol en partidos oficiales en las ligas afiliadas a la Asociación por tiempo indeterminado, quedando pendientes otros jugadores involucrados y que están en proceso de investigaciones por sus declaraciones.

También el árbitro Ricardo Valle quedó inhabilitado al considerar la liga, según agredió verbalmente en espacios de redes sociales a la directiva de la liga entre otros insultos “que se vaya del futbol pronto”, particularmente al presidente de la liga Arnulfo Jiménez.

Usted saque sus propias conclusiones.