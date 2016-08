ENCUENTROS….

Un merecido reconocimiento a los abuelos

Diana Ardiles

La tierna y emotiva fecha del Día del Abuelo ya está cercana una vez más, como cada año es un recordatorio para concientizarnos más de la forma adecuada de convivir con las personas que están en esta etapa de su vida y que sabemos todos caminamos finalmente en ese rumbo. Es parte de este proceso de aprendizaje de la gran oportunidad, de ser habitante de este planeta.

Claro que hay abuelos que están muy jóvenes y creo que ellos aunque lo sean, son reacios a entrar prematuramente a este rubro, está bien. Llegar a ser abuelo es considerado más por la edad no por la condición de que los hijos tuvieron hijos; hay abuelos que nunca se casaron y cumplen ese rol de dar cariño, consejos, atenciones como cualquier otro que si lo hizo. Me acuerdo que mi mayor placer de caricia afectiva en mi niñez era que mi abuela me tomara de la mano y juntas viéramos un programa de niños de esos tiempos… a veces como cabeceaba y para no despertarla me quedaba quieta, inmóvil toda la hora, tomada de su mano blanda (diría que era como pequeña almohada), arrugada, muy cuidada y pulcra.

En momentos hay la triste información que en varios casos hay abandono, total desprotección a los ancianos, tanto económico y afectivo, marginación, indiferencia, maltrato; creo que de no ser así, no existiría ese stress y muchas veces miedo a llegar a la vejez.

Llegar a la edad del Nono como dicen al abuelo en Italia, sería como decir “qué bueno” ahora si habrá tiempo de verdad y podre expansionarme, disfrutar a la familia, jugar con los nietos, reunirse con los amigos y trabajar en lo que realmente me gusta, un trabajo sencillo sin presión ni obligación es una excelente terapia.

Pero ahora cada vez eso es más difícil; como está el mundo en crisis, un buen porcentaje de ellos tienen que trabajar o no comen o no se visten y si se quedan en casa, son testigos de problemas e indiferencias. Ya hay escuela para la formación de padres a futuro, debería haber escuela para aprender a convivir de la manera más correcta con los ancianos. En una sociedad inteligente sería lo más adecuado. O dicho como los mismos abuelos “en el camino se aprende pero se aprende bien”

Dándole otro tinte a este tema, dicen que las comparaciones son malas, entonces diremos que como referencia en el Japón hay un día para los ancianos, denominado “Keiro no Hi”, el que se instauró hace 44 años oficialmente, pero esta nación siempre y en todo momento le ha dado un lugar predilecto a sus adultos mayores, desde niños los van concientizando en ese proceso de la vida, como una misión el darles el mejor trato, respeto y consideración a sus predecesores; y así, al pasar el tiempo esos niños serán los hijos adultos que le darán una vida de calidad a sus padres y abuelos y así sucesivamente, bien por ellos.

Es triste que se produzca la exclusión al adulto mayor en algunas familias, porque ya no está activo laboralmente, no está al día en las noticias o sus movimientos son lentos, oye poco o ya no oye. Toda exclusión es abandono, no se muere de vejez, se empieza con el olvido, esto último lo leí en algún sitio.

La diferencia con el adulto mayor es que tiene un cuerpo o ropaje físico arrugado, pero los sentimientos, alegrías o tristezas, cualquier emoción, ya sea de reconocimiento o desconocimiento alcanzan la misma intensidad y lo reciben igual que un adolescente. Los abuelos poseen una útil y valiosa psicología para los niños y demás seres queridos para entrar en ellos y ayudar.

Terminamos reconociendo a los adultos mayores, su vida, que de por si vivida, ya es un logro, como la vivió? quien sabe, pero la vivió igualmente, los errores o aciertos serán su responsabilidad

Un saludo y felicitación en su día a todos y cada uno de ellos, un regalo de nosotros para ellos : la atención dirigida a ellos constante, buena comunicación, nuestra mejor compañía, la integración en todo momento, el respeto y siempre el afecto. Así tendremos por consiguiente nuestro “Keiro no Hi” a la mexicana.



Gracias apreciados lectores por permitirme compartir este tiempo con Uds. Hasta pronto