ENCUENTROS..

La simpleza que nos complica

Diana Ardiles R.

Francesc Miralles, novelista español, salido de su tiempo, a la vez editorialista y asesor literario, ha escrito diversos libros de autoayuda que han despertado el interés por lo más liviano, como la forma de ver la vida de forma simple; las fórmulas establecidas motivantes salidas de la nada no son la receta ideal, este autor en un artículo muy cotizado “Cinco expresiones de magia cotidiana” invita a mirar más adelante de lo obvio, de lo que comúnmente dirían en el pueblo, ver más allá de las narices, con más novedad y atención a cada situación de la vida. El punto importante es que ya descubierto esos momentos, apreciarlos y valorarlos, cuando no asumimos lo vivido o recibido, perdemos nuestra verdadera calidad humana, porque sentir, apreciar, agradecer nos hace surgir sentimientos que han sido, bloqueados por la competencia, el stress y porque no decirlo de la sobrevivencia a como dé lugar y que creemos que tener esos bellos sentimientos nos debilita o nos empequeñece. Me permito dejarles este su artículo que inicia así

“Si nos paramos un momento a pensar, veremos que en nuestro día a día se pueden dar momentos mágicos, ¡basta con saberlos apreciar! ¿Quieres un ejemplo? Estos son 5 expresiones de magia que puedes encontrar cotidianamente en tu día:

A.- Intuición. Es común a todas las personas. Antes de que la conciencia haya analizado y comprendido algo, nuestra mente nos manda un aviso para que estemos alerta. Los expertos en creatividad relacionan la intuición con el “pensamiento lateral”, es decir, la parte no lógica de nuestro intelecto.

B.- Premoniciones. Son pequeñas revelaciones que nos permiten anticiparnos a hechos que todavía no han sucedido. Quien las experimenta habla de una corazonada o, incluso, de un “cosquilleo” que le informa de que va a ocurrir algo trascendental. A diferencia de la intuición, la ciencia oficial no valora este tipo de percepciones.

C.- Déjà vu. Se denomina así la sensación de que ya se ha sido testigo de algo o que se ha experimentado previamente una situación nueva. Un ejemplo sería tener la impresión de que ya se ha mantenido determinada conversación con alguien pese a tener la certeza de que es la primera vez que se habla de ello.

D.- Sincronicidades. Fueron estudiadas ampliamente por Carl Gustav Jung, que definía así este fenómeno: “Cuando dos incidentes se producen de forma sincronizada (al mismo tiempo), aunque no parezca que haya una relación causa-efecto, puede existir una conexión significativa entre ellos.” El clásico ejemplo de estas coincidencias con sentido es cuando pensamos en alguien de quien no tenemos noticias hace tiempo y, de pronto, nos llama por teléfono.

E.- Serendipias. Son un golpe de azar afortunado. Un caso muy citado es el descubrimiento de América por parte de Colón, dado que lo que pretendía era alcanzar las Indias. Se producen a menudo en el campo de la literatura, cuando se relata un hecho ficticio que acaba sucediendo años más tarde en la realidad.

Termina su artículo este singular autor preguntando ¿Cuál de estas expresiones de magia te suceden más a menudo? ¿Cuándo fue la última vez que hubo magia en tu vida?

Bien vale la pena preguntarnos esto, tal vez descubramos que nuestra vida tiene pasajes livianos, de innumerables y bellos matices…. Y mejor aún hay magia Gracias por permitirme tener este encuentro con Uds.