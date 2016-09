Finanzas Públicas y Desarrollo Económico

Mario Acevedo Manzano

En el paquete económico para el ejercicio fiscal del próximo año, enviado por el Ejecutivo Federal a la Cámara de diputados para su discusión, análisis, modificaciones y aprobación en su caso, por primera vez en el sexenio del Presidente Peña e contempla un excedentede los ingresos, comparado con los egresos, mientras que en los cuatro años del actual gobierno, los egresos superan a los ingresos con un déficit fiscal acumulado de hasta 15 puntos del PIB equivalente a una aproximado a los 3 billones de pesos, si leyó bien apreciable lector, de ese tamaño es la deuda publica agregada por Peña Nieto y está a punto de acabar con la estabilidad de las finanzas públicas que heredo de las administraciones panistas anteriores a su gobierno, por cierto, esa estabilidad macroeconómico, le dieron fortaleza al peso hasta situarlodurante los últimos 15 años, como una de las monedas más estables del mundo, al grado de realizarse a la fecha, transacciones comerciales por un aproximado a los 30 mil millones Dólares en pesos mexicanos cada día, según lo expreso el Presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.

Las consecuencias de la mala administración de las finanzas públicas se notaron de inmediato, cuando la calificadora internacional de riesgo crediticio Standard & Poors paso la deuda pública mexicana de estable a riesgosa, si bien los voceros del gobierno han declarado que se programan las finanzas públicas de acuerdo a las necesidades del desarrollo nacional, sin hacer caso a las calificadoras, el déficit de los últimos cuatro años esta marcando al actual gobierno como ineficiente en el uso del dinero público con posibilidades de regresar a la estabilidad de las finanzas públicas mientras mantenga la igualdad; entre lo que ingresa y lo que se gasta.

Los anunciados recortes al gasto público federal no pueden considerarse como tales, desde el momento de no estar programado en el gasto operativo anual, por lo general, un recorte es al gasto programado y lo que se está haciendo en el actual presupuesto de egresos es una disminución respecto al gasto por ejercer en el presente año y esas disminuciones le pegan al gasto de inversión , cuando las disminuciones debieron ser al gasto corriente, le explico más lo anterior estimado lector: del total de gasto público se divide en dos partes, una para aquellas cantidades dedicados a mantener al aparato del estado, la burocracia pues, y otra a la inversión en obra pública, la disminución de gasto se da en obra pública y no se da en los sueldos y prestaciones de la burocracia, por ello, cuando Peña Nieto dice que, los del gobierno se apretaran el cinturón, falta a la verdad, quienes en realdad se apretaran el cinturón son los mexicanos que no recibirán los apoyos de los programas gubernamentales suspendidos y quienes no reciban los beneficios de las obras publicas suspendidas.

No se cuentan con estudios e investigación económica confiable para conocer el impacto del gasto público en la economía nacional, a grandes rasgos, es de esperar un crecimiento de peso a peso de tal suerte que, por cada peso que gasta el gobierno puede hacer crecer la economía en otro peso y de mantenerse las variables macro estables, la economía nacional puede mantener un crecimiento estable, la importancia del gasto público es su contribución al fortalecimiento de la demanda para adquirir bienes y servicios que ofertan los productores nacionales.

Al ejercer el gobierno federal un aproximado a dos tercios del total de ingresos federales y regresar a las entidades de la republica un tercio, se produce una inequidad fiscal por la sencilla razón de ser en el territorio estatal en donde se producen los bienes y servicios sujetos de impuestos por parte del gobierno federal, por ello, se deben reformar las leyes fiscales para hacer un auténtico federalismo fiscal en donde se distribuyan los ingresos fiscales de acuerdo a lo recaudado en cada territorio estatal y lograr de esta forma, una mayor equidad fiscal entre federación, estados y municipios,

Si bien el Presidente de la República ha disminuido su poder político, no es así con el poder económico o del uso del dinero. Al ejercer la mayor parte de los ingresos fiscales, el presidencialismo mexicano mantiene un centralismo en el gasto en perjuicio de desarrollo regional de cada entidad y, los recursos fiscales deben ser motivo de un desarrollo equilibrado y proporcional de la economía nacional. (1) Ex Profesor de Finanzas Publicas de la Escuela de Economía del IPN.