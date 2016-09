Gobernadores en el Banquillo

Mario Acevedo Manzano

La PGR va en contra de Duarte el gobernador actual de Veracruz, el otro Gobernador Duarte, el de Chihuahua, está en capilla, junto con el de Q Roo y la pregunta que nos hacemos los colimenses es: ¿hasta cuando llamaran a cuentas a ex gobernador Mario Anguiano y su pandilla que saquearon finanzas públicas y a la fecha no encuentran elementos para procesarlo?, o en su caso, presentar denuncias como es el caso del gobierno de Sonora que ya presento más de 15 denuncias en contra el ex gobernador Padres y están en proceso para su posible consignación ante la justicia. Huele a impunidad la posible evasión de la justicia de ex mandatario estatal que durante su sexenio ejerció un gasto total aproximado a los 60 mil millones de pesos y no deja una sola obra pública estatal que recuerde a su gobierno.

Es tanto el hartazgo nacional en contra la corrupción e impunidad que el gobierno de Peña Nieto ¡por fin! se decidió a meter a la cárcel a gobernadores priistas corruptos, falta ver si Corral el actual gobernador electo por el PAN le regresa la copa a su homóloga la gobernadora de Sonora y también le presenta denuncias a Duarte, cuando termine el gobierno estatal de chihuahua o, hacen intercambio de impunidades entre un ex gobernador del PAN acusado en Sonora por la actual gobernadora priista y un gobernador del PRI acusado en chihuahua por un gobernador panista, por ello, debe ser la justicia federal la responsable de procesar a los ex gobernadores y evitar la impunidad que pueden recibir de parte de las procuradurías locales.

Le da flojera al gobierno federal iniciar un verdadero combate a la corrupción, el vigente sistema nacional anticorrupción está en veremos y a la fecha no existe ninguna denuncia en contra de corruptos que los ponga tras las rejas y hasta que veamos los primeros juicios por corrupción y se pronuncien las primeras sentencias, hasta entonces, veremos si va en serio el combate a la corrupción o todo queda en una simulación bien orquestada para engañar a los ciudadanos que, con ansias esperan justicia por el mal uso de los recursos públicos.

La corrupción solapada desde el gobierno está llegando a su fin, la presión social está acotando cada día más las prácticas corruptas de los tres niveles de gobierno y los tres poderes federales y estatales, en adelante ya no habrá manto protector para los corruptos, sean del partido político que sean y es de esperar una mayor participación social en la práctica de negocios entre el gobierno y particulares, con la intervención de organismos sociales como es el caso de la CFE empresa del Estado que en cada licitación para la compara de electricidad a particulares, cuanta con observadores de Transparencia Internacional organismo público mundial formado para combatir la corrupción.

El Congreso del Estado recientemente aprobó una nueva Ley dedicada a la compras de bienes y servicios que el gobierno hace a los proveedores locales y nacionales, puede ser un buen principio para combatir la corrupción, sin embargo, la Ley es letra muerta cuando no existe la voluntad política suficiente para aplicarla, no es por falta de leyes el combate la corrupción, es por falta de voluntad política de los tres niveles y los poderes del gobierno con la complicidad de los Partidos políticos que se niegan a combatir la corrupción generalizada en todos los estratos de la vida social y gobierno, si junto con esta Ley, se establece un sistema estatal anticorrupción robusto, hasta entonces veremos, si hay cárcel para los corruptos, mientras tanto, esperamos que al final del mes se conozcan las causas del desastre de las finanzas públicas del gobierno pasado y se pueda combatir la corrupción e impunidad castigando a los culpables.

Notas Cortas

El matrimonio igualitario está confrontando a la Iglesia católica y al Estado mexicano, se terminó la era de cooperación entre Iglesia católica y Gobierno iniciada en el Salinato en la década de los noventa, en adelante, el poder político y el poder religioso, cada uno, seguirán por su camino, es bueno para la democracia que se dejen oír todas las voces que forman la sociedad mexicana y el gobierno responda con respeto a la pluralidad.