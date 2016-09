IMSS Colima: Atenderá urgencias y hospitalización los días 15 y 16 de septiembre

Las tres subdelegaciones reanudarán labores el próximo lunes 19 de septiembre

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Delegación Colima, informa que el próximo jueves 15 y viernes 16 de septiembre, por motivo de las Fiestas Patrias y ser considerados feriados -por ley y acuerdo contractual-, sólo se prestará servicio en las áreas de Urgencias y Hospitalización.

Esos días, las clínicas y unidades con servicio de Urgencias que permanecerán abiertas las 24 horas del día, son: en Colima, Hospital General de Zona (HGZ) 1 y Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 19; en Tecomán, el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 4; en Manzanillo, las UMF números 2, 17 y el HGZ 10; en Armería, la UMF No. 3; en Cuauhtémoc, la UMF No. 5; en Quesería, la UMF No. 6 y en Minatitlán, la UMF No. 9.

Es de vital importancia que, para no saturar los servicios de urgencias, la población acuda sólo en caso de verdaderas emergencias.

Las urgencias reales son aquellas en que el paciente está en riesgo de perder la vida o la función de un órgano; mientras que las urgencias llamadas “sentidas”, pueden ser todos aquellos malestares que pueden ser atendidos en medicina familiar, como podría ser un dolor de cabeza, gripe, etcétera.

Las tres Subdelegaciones ubicadas en Colima, Tecomán y Manzanillo suspenderán sus servicios administrativos y reanudarán labores el próximo lunes 19 de septiembre, al igual que las unidades de medicina familiar sin área de urgencias.