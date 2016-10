Informe de Gobernador; retroceso republicano: Sosa

*Presentaré una iniciativa para que el informe sea presentado como anteriormente se hacía

César Hernández

La diputada local Martha Leticia Sosa Govea, consideró que el informe del gobernador “yo coincido con lo que algunos analistas han dicho, que es un retroceso en el sentido republicano, porque si bien la ley no le obliga a comparecer, ya que la ley se modificó en el 2012 para que ya no hubiera la pregunta parlamentaria, ni hubiera el posicionamiento de los grupos, bueno, él , al ir y visitarnos, le agradecemos la cortesía política, pero también si en realidad quiere que haya una verdadera relación de colaboración y de cooperación de mutuo respeto entre dos poderes, debería de promover, como de hecho yo lo voy hacer, el que regresemos al esquema anterior, que era un avance en el sentido republicano, es decir que haya posicionamiento de los grupos y que le podamos hacer una pregunta parlamentaria en la próxima presentación del informe. Ojalá que encuentre eco entre mis compañeros porque en el 2008 esta reforma que se hizo, avanzó, le dio aires de transparencia y de claridad al informe y ahora solamente podemos cuestionar a los secretarios del gabinete, pero no al propio ejecutivo”.

Abundó: “Esto es en cuanto a la forma del informe y en cuanto al fondo, lo que opino es que aún no están saneadas las finanzas, yo creo que no hay que echar las campanas al vuelo, yo creo que aún no hay que decir algo que todavía está por lograrse, porque si bien el gobernador ha atendido compromisos urgentes, esto se ha debido más que nada a su poder de gestión, a ser artífice financiero de un pago que no fue en efectivo sino que fue acreditado con una obligación fiscal que la Universidad de Colima tenía con el SAT, por lo que todavía hay mucho que corregir, hay mucho que racionalizar en el gasto, hay mucho que apretar el cinturón en el gobierno estatal para que efectivamente el saneamiento de las finanzas sea una gran realidad”, acotó.