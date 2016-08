Juan Gabriel, el ‘Divo de Juárez’

El cantautor mexicano, Juan Gabriel, quien logró fama con temas como “Se me olvidó otra vez”, “Con tu amor”, “La farsante” y “Amor eterno”, además de recibir diversos reconocimientos por su exitosa carrera, falleció este domingo a los 66 años.

Vendió más de 100 millones de discos y escribió más de mil 800 canciones, tuvo su última presentación en el Forum Inglewood, California, en el marco de su gira MeXXIco es todo Tour, en la que la final del concierto señaló “Felicidades a todas las personas que están orgullosas de ser lo que son”.

El pasado 10 de julio inició en la televisión abierta la serie biográfica del cantautor mexicano, Hasta que te conocí, que justamente este domingo llega a su fin.

Otros planes de “Juanga” que quedaron inconclusos, fue la grabación de un disco sinfónico; el lanzamiento del disco “Los Dúo 3”, y la continuación de su gira MeXXIco es todo.

El Divo de Juárez recibió el 21 de marzo de este año, en Tijuana, Baja California, las llaves de la ciudad, en donde “Juanga” estrenara una canción que compuso a esa ciudad fronteriza. Alberto Aguilera Valadez, su nombre real, nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán.

Fue el menor de 10 hermanos e hijo de los campesinos Gabriel Aguilera Rodríguez y Victoria Valadez Rojas.

Tiempo después, su madre se fue del pueblo rumbo a Apatzingán, luego a Morelia y finalmente a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde la esperaba María Romero Mora, quien fue patrona de la abuela del artista.

Cuatro años después, Alberto Aguilera ingresó como interno a la escuela de mejoramiento social para menores, “El tribunal”, donde permaneció ocho años. En esta institución conoció a la directora Micaela Alvarado y a Juan Contreras, maestro de hojalatería, quien le enseñó a trabajar y a desarrollar su sentido de observación.

Alberto siempre lo vio como un padre, maestro y amigo.

En recuerdo a ese personaje, años después se puso el nombre de Juan Gabriel, producto de la combinación de los nombres de su mentor y el de su padre.

Cuando cumplió 13 años, y con la ventaja de ser el responsable de salir a tirar la basura, no regresó al lugar que lo vio crecer.

Alberto se fue a vivir a casa de don Juan, y se dedicaron a vender en la calle artesanías de madera, mimbre y hojalata que ambos fabricaban, cuando cumplió 14 años regresó con su mamá y su hermana para dedicarse a la venta de “burritas” (comida tradicional) en Ciudad Juárez.

Una tarde le llamó la atención el coro que cantaba en el templo metodista, lugar al que entró para conocer a las hermanas Leonor y Beatriz Berúmen, con quienes se fue a vivir.

En esa época se dedicó a limpiar el templo, cantar en el coro y leer la Biblia. Más adelante, tuvo la oportunidad de ir a California, Estados Unidos, y después de un año regresó a Ciudad Juárez en busca de una oportunidad en el programa “Noches rancheras”, conducido por Raúl Loya, quien lo bautizó con el nombre artístico de Adán Luna.

Entonces debutó con la canción “María la bandida”, de José Alfredo Jiménez, y a los 16 años en el cabaret “Noa Noa”, cantando éxitos de varios autores. En esa época compuso el tema “El Noa Noa”.

Se presentó en sitios similares de Ciudad Juárez, pero motivado por su deseo de triunfo viajó a la Ciudad de México, donde recorrió las compañías disqueras sin encontrar oportunidad.

En su tercer viaje al Distrito Federal fue falsamente acusado de robo y estuvo preso por casi año y medio en el penal de Lecumberri, donde conoció a Enriqueta Jiménez “La Prieta Linda”. De esa experiencia surgió la película “Es mi vida”, que él protagonizó.

“La Prieta Linda” fue quien abogó para que fuera puesto en libertad por falta de pruebas, y lo puso en contacto con la compañía RCA para realizar sus primeras grabaciones, ella fue su primera intérprete, le grabó el tema “Noche a noche”.

Eduardo Magallanes fue quien le hizo una primera prueba con “Escándalo”. Así consiguió hacer coros para Angélica María, Roberto Jordán y Estela Núñez. Tiempo después Enrique Okamura lo dirigió de manera artística en sus primeras grabaciones.

Al final de esa etapa, plagada de problemas económicos y morales, Alberto Aguilera y Adán Luna se fundieron bajo el nombre de Juan Gabriel, y en 1971 realizó su primera grabación con temas como “Tres claveles y un rosal” y “No tengo dinero”, este fue el primer sencillo, el cual de inmediato se convirtió en éxito.

Ese mismo año, Roberto Jordán le grabó “No se ha dado cuenta” y Estela Núñez interpretó “Extraño tus ojos”. Durante esa época realizó su primera presentación en la televisión venezolana, en el programa “Él y ella”, conducido por Mirla Castellanos y Miguel Ángel.

También actuó en otras ciudades de ese país. En 1972 realizó el programa “Estrellas musicales”, recibió su primer Disco de Oro y participó en el Festival OTI con los temas: “Uno, dos y tres” y “Será mañana”, que estuvieron en los primeros lugares de popularidad y se incluyeron en su segunda producción.

Un año después, Paul Muriat grabó en Francia sus temas “En esta primavera”, “Esta rosa roja” y “Nada ni nadie”; además, por primera vez en la historia musical de México, una mujer, Angélica María, vendió más de un millón de copias del tema “Por creer en ti”.

Ese año recibió también un homenaje de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) por su éxito en América Latina, y grabó por primera vez con mariachi.

En 1974 recibió el premio El Heraldo como Compositor del Año, y grabó un disco acompañado por el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Después grabó su cuarto álbum de baladas con los temas: “A mi guitarra”, “Te propongo matrimonio” y “De Sol a Sol” (A mis padres).

Ese mismo año murió su madre, a quien más tarde le rindió un homenaje póstumo con el tema “Amor eterno”. En 1975 filmó la película “Nobleza mexicana”, también debutó en el Casino Royale y en el teatro Blanquita; además recibió el Discómetro de Mercado de Discos por las altas ventas de “Se me olvidó otra vez”.

Al año siguiente se presentó en el programa de televisión “La criada bien criada” y la RCA le otorgó el Nipper de Oro por la venta de dos millones de copias. También filmó el largometraje “En esta primavera” y grabó con Estela Núñez los temas: “Mañana, mañana” y “Esta noche”.

En 1977 hizo su último disco para la RCA, con los temas: “Te llegará mi olvido”, “Juro que nunca volveré” y “Con un poco de amor”. También logró que Rocío Dúrcal grabara con mariachi sus temas: “Jamás me cansaré de ti”, “Amor del alma” y “Fue tan poco tu cariño”.

Un año más tarde firmó contrato con BMG Ariola y grabó “Aunque te enamores” y “Amor, te vas”. Además filmó la película “Del otro lado del puente”, de la cual surgieron los éxitos: “Me gusta bailar contigo” y “Buenos días señor Sol”.

En 1979 participó en la película “El Noa Noa” y lanzó el éxito del mismo nombre, además de “He venido a pedirte perdón”. Asimismo, realizó con Rocío Dúrcal el disco “Súper éxitos de Juan Gabriel”.

En 1980 grabó con mariachi los éxitos “¡Arriba Juárez!”, “Mis ojos tristes” y “Cuando quieras, déjame”. Luego realizó el álbum “Con tu amor”. Al año siguiente se trasladó a Texas para estudiar inglés.

Posteriormente, estrenó la película “Es mi vida” (1982) y grabó al lado de Rocío Dúrcal “Perdóname, olvídalo”. Al año siguiente debutó en el centro nocturno El Patio y su tema “La farsante” se convirtió en un rotundo éxito; asimismo, rompió récord de asistencia en el Florida Park.

También grabó un disco de boleros rancheros en el que se incluyeron los temas: “No me vuelvo a enamorar” y “Ya lo sé que tú te vas”. En 1984 fue nombrado Mister Amigo en Brownsille, Texas, y recibió otro Heraldo como Artista del Año. Su canción “Querida” permaneció durante un año en los primeros lugares de popularidad, y más tarde lanzó al mercado su álbum “Recuerdos II” y se presentó durante 40 noches en El Patio.

Al mismo tiempo, produjo un disco para Aída Cuevas y otro para Rocío Dúrcal. En 1985, la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York lo nombró “El Artista Más Destacado del Año”, y en 1986 el alcalde de Los Ángeles, Tom Bradley, instituyó el 5 de octubre como el Día de Juan Gabriel.

Dos años después inauguró Semjase, su casa hogar para niños huérfanos y desvalidos. Y al año siguiente rompió récord de duración de un programa en “Mala noche, no”, que conducía Verónica Castro, el cual duró poco más de ocho horas.

En 1989 debutó en el Premier, donde permaneció con llenos absolutos por espacio de un mes. También realizó en el estadio del Atlante una presentación masiva ante más de 60 mil personas, con lo cual superó su propio récord en número de espectadores en un “show”.

En 1990 firmó contrato con BMG y ofreció tres conciertos en el Palacio de Bellas Artes. Además, abarrotó la Plaza de Toros México con un concierto a beneficio del Patronato del Voluntariado Nacional. También lanzó al mercado su álbum doble “Juan Gabriel en vivo desde el Palacio de Bellas Artes”, el cual rompió récord de ventas.

Y en la Convención Anual de BMG recibió Discos de Oro y Platino por más de 30 millones de copias vendidas a lo largo de su carrera.

En 1994 lanzó su producción “Gracias por esperar”, del cual figuró como primer sencillo el tema “Pero qué necesidad”, y al siguiente año fue nominado a los Premios ACE, y la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores le otorgó dos preseas como compositor.

Más tarde grabó “Juntos otra vez”, con Rocío Dúrcal (1997), “Juan Gabriel con Banda El Recodo” (1998) y “Todo está bien” (1999), y en 2000 produjo el primer disco de José José con mariachi.

En 2005 fue acusado de evasión fiscal, por lo que solicitó un amparo. Asimismo, durante una de sus presentaciones sufrió una caída que le provocó la fractura de una mano, debido a lo cual tuvo que ser sometido a una cirugía.

En ese momento enfrentaba una demanda por despido injustificado de uno de sus coristas. Posteriormente, el compositor mexicano volvió en septiembre al Auditorio Nacional de la Ciudad de México para festejar 37 años de carrera artística, con un nuevo álbum bajo el brazo y nuevo sello discográfico.

En 2009, la trayectoria de “El Divo de Juárez” fue reconocida el 18 de diciembre, al inscribirse su nombre en el Paseo de las Estrellas de Las Vegas, donde además fue distinguido como Persona del Año.

Su placa pesa más de 200 kilos y es la número 42 dentro del famoso paseo. Asimismo, se proclamó el 17 de diciembre como el Día de Juan Gabriel. En 2010, fue nominado a un Grammy Latino, por Mejor Disco de Ranchero por su álbum “Juan Gabriel” y se le otorgó un Grammy a la Excelencia, como la Personalidad del Año y produjo “Isabel Pantoja con mariachi”.

Para 2011, el cantante llegó a 40 años de trayectoria, por lo que lanzó a la venta dos discos de boleros, y anunció una serie de conciertos con los que comenzó las celebraciones por dicho suceso y que continuó en 2012.

Ese mismo año, realizó varias presentaciones en el Auditorio Nacional, los asistentes recibieron como regalo, el disco “1 es Juan Gabriel”, material que incluye temas como “Lágrimas y lluvia”, “Me gusta estar contigo” y “Fue un placer conocerte”, es la primera de una trilogía de celebración, en la que el cantante prevé incluir 33 temas.

Otra gran noticia es que formó parte de los 24 nominados para ingresar al Salón de la Fama de Compositores Latinos, que se ubica en Miami, en Estados Unidos, también destacan los nombres de Armando Manzanero, Alberto Cortez, Roberto Carlos y Joan Manuel Serrat.

En 2013 ofreció un concierto en Argentina, por lo que mediante un video, que se dio a conocer en Internet, el intérprete invitó a todos sus fans a que acudieran al festejo, que se llevó a cabo en Puerto Madero, Buenos Aires. En este año, “El Divo de Juárez” realizó una gira por varios países, incluido México.

En enero de 2014 se estrenó la cinta “¿Qué le dijiste a Dios?”, dirigida por Teresa Suárez, basada en canciones del cantautor, la cual fue vista por más de 103 mil personas el día de su lanzamiento.

En abril, “El Divo de Juárez” suspendió una serie de conciertos por Estados Unidos debido a problemas de neumonía.

El cantante inició su gira por ese país el 4 de abril en Chicago, dos días después, cantó en Nueva York, donde al parecer sufrió las bajas temperaturas y a pesar del malestar siguió adelante con el calendario y se desplazó a Houston, Texas, donde actuó el 11 de abril.

En los siguientes meses se recuperó en su casa de Cancún, Quintana Roo, México, para retomar sus actividades artísticas en septiembre, con un concierto en el hotel Planet Hollywood en Las Vegas, Nevada, en el que celebró la Independencia de México.

En 2015 retomo su gira “Volver” y en ese mismo año el 10 de febrero lanzó su álbum “Los dúo”, en el que incluyó los temas “Querida”, al lado de Juanes; “Se me olvidó otra vez”, con Marco Antonio Solís; “Hasta que te conocí”, con Joy; “La diferencia”, con Vicente Fernández; “Si quieres”, con Natalia Jiménez.

También se grabó “Así fue”, con Isabel Pantoja; “Dios te bendiga mi amor”, con David Bisbal; “Caray”, con Alejandra Guzmán; “Siempre en mi mente”, con Espinoza Paz; “Abrázame muy fuerte” con Laura Pausini.

El 11 de diciembre desveló el álbum “Los Dúo 2”, en el que incluyó “Te quise olvidar”, con Alejandro Fernández; “Yo te recuerdo”, con Marc Anthony; “No discutamos”, con Paty Cantú; “La frontera”, con Julión Álvarez y J Balvin; “Te recuerdo dulcemente”, con Andrés Calamaro; “Te sigo amando”, con Belinda.

“Lágrimas y lluvia”, con Joan Sebastian; “Yo no sé qué me pasó”, con Carlos Rivera; “Ya lo sé que tú te vas”, con Franco de Vita; “Amor del alma”, con José Feliciano; “No vale la pena”, con María José; “Muriendo de amor”, con Miguel Poveda; “Luna llena” con David Bustamante; “Yo te perdono” con Ana Gabriel.

Finalmente “Yo sé que está en tu corazón” con Carla Morrison”, y “No tengo dinero” con Wisin.

Juan Gabriel, quien se caracterizó por ser un hombre auténtico, ofreció el pasado 10 de mayo de 2015 en el Auditorio Nacional un concierto histórico que duró seis horas 15 minutos.

El mismo mes, lanzó el tema “Gracias al sol”, cover de “Have your seen the rain”, canción que data de 1970, de la agrupación estadunidense Creedence. El tema “Gracias al sol” fue parte de un el álbum bilingüe homenaje que lleva por nombre “Quiero Creedence”.