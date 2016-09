“La Grilla”

Pedro Velázquez Campos

Ausencia de la bancada panista

No asistir a la sesión donde se iba a votar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima fue un acto irresponsable de la fracción del PAN en el Congreso del Estado, pues de esa manera exhiben que actúan por despecho al perder la mayoría legislativa y con ello el control del dinero y otras posiciones de trascendencia.

“VENIA A MODO”

Luis Ladino dijo que decidieron faltar como una forma de protesta para no permitir que se vote así sin más la iniciativa que envió el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, pues según ellos venía a modo; al final no importó que no asistieran porque la iniciativa se aprobó con el voto de la fracción del PRI, del Verde, del PT, de Nueva Alianza y de los diputados independientes.

SED DE VENGAZA

Acostumbrados a que en esta Legislatura hacían lo que querían, el coordinador de la fracción blanquiazul no se dio cuenta que no hicieron falta en la votación para aprobar la Ley de Adquisiciones, ya que con los que estuvieron fue más que suficiente; sólo demostraron su rencor y sed de venganza por haber sido “traicionados” por tres legisladores que compitieron y ganaron con las siglas de Acción Nacional.

SIN MAYORIA EL PAN EN EL CONGRESO

El PAN no tiene mayoría en el Congreso del Estado, por lo que si deciden asistir o no a las sesiones es algo que no afectará en nada el desarrollo de las mismas. Con esa actitud serán acreedores a una sanción administrativa, como es el descuento del día que faltaron, por lo que los únicos perjudicados son los panistas, nadie más.

De esta manera cada que los panistas decidan faltar a las sesiones convocadas tendrán que asimilar que se les descontará el día, porque ya no son mayoría para andarse protegiendo los unos a los otros. Y, al final, si no van no impiden que se desarrolle la sesión, pues los demás diputados alcanzan a formar el quórum necesario y, desde luego, la votación para sacar adelante cualquier iniciativa de ley.

“Lo que hoy es noticia, mañana será historia”.