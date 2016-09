Animal Político

Noé Guerra Pimentel

El ZOON POLITIKÓN. Según Ezequiel Laferrier y José Ferrater Mora, quienes coinciden en sus respectivos diccionarios de filosofía sobre el análisis que hacen al concepto aristotélico definido en su Política: Zoon politikón (del griego zỗion, animal y politikón, político -de la polis-, cívico), el significado literal es: animal político o animal cívico y hace referencia al ser humano, el cual a diferencia de los animales posee la capacidad de relacionarse políticamente, es decir, crear sociedades y organizar la vida en ciudades (ciudad se dice polis en griego).

Cuando Aristóteles definía al hombre como zoon politikón, hacía referencia a sus dimensiones social y política. El hombre y el animal por naturaleza son sociales, pero solo el hombre es político, siempre y cuando viva en comunidad. Por tanto, la dimensión social ayuda a constituir la base de la educación y la dimensión política contribuye a la extensión de esa educación. De lo anterior se colige que Aristóteles se preocupó tanto por la naturaleza del ser humano como por sus relaciones sociopolíticas, creía que el individuo sólo se puede realizar plenamente en sociedad, que posee la necesidad de vivir con otras personas (civismo). También expresó que aquellos que son incapaces de vivir en sociedad o que no la necesitan por su propia naturaleza, es porque son bestias o dioses.

¡POBRES TAXISTAS! ¿Y la gente? ¿Y los usuarios, usted y yo que los padecemos? Que quede claro, el problema no son los Uber, ni ChoferPro, ni las otras alternativas que han surgido como opciones de servicio de calidad frente al desdén que una y otra vez desde que nos acordamos han tenido los concesionarios del transporte contra la gente, contra los usuarios a quienes para cada autorización de aumento nos ofrecen la luna y las estrellas sin mejorar mucho menos dejar de lado sus muy malas y pésimas practicas con unidades descuidadas, deplorable servicio y abusos permanentes contra un sector que sin tener más opción, por décadas ha tenido que soportarlos con sus malos modos y peores tratos. Pero eso no se ha quedado ahí, a lo anterior hay que sumar sus chantajes que el martes con su bloqueo en la calzada Galván hicieron públicos e hicieron evidentes al exigirle a grito abierto al Gobernador que les cumpliera con lo que habían quedado… ¡O sea! De ese nivel ¿Y los usuarios? ¿Y usted y yo?

PLACAZO. A tiempo atajó el Gobernador Peralta el madruguete que le quisieron dar los panistas desde el Congreso del Estado al subir a la mesa un tema que no lo era y que no estaba en la discusión, como sí estaba y sigue latente el de los injustificados ingresos sobre el que todos siguen haciendo mutis. Tan alevoso fue el golpe que le quisieron dar, que este martes la misma diputada ¿Norma Padilla? que enderezó la iniciativa contra el reemplacamiento al no tener mayores argumentos, pues eso ya está en la ley y se haría efectivo hasta el siguiente año, ofreció disculpas al mandatario estatal escudándose en la gente (¡Como si fuera tan popular!). Total que lo de las placas será opcional entre el parque existente y legal para los vehículos que se incorporen.

TRUMPGATE. Videgaray salió del gabinete y Osorio Chong se mantiene. Caro pagó su error el otrora brazo derecho del Presidente al tener que mutilárselo en definitiva. Según los entendidos él, Videgaray, fue quien sugirió la visita del candidato republicano con los lamentables saldos que conocemos. El daño no fue menor, es de consecuencias incalculables y la decisión presidencial era desde aquel momento inaplazable. Es tan fuerte el agravio que ninguna de las crisis precedidas pueden causar tanto daño en el corto y largo plazo a la nación entera. En esta ocasión la crisis es internacional y rebasa por mucho los escándalos protagonizados por la primera dama y su prole o los anteriores yerros del mismo presidente, incluso por sobre el pésimo tratamiento que se ha dado al tema de los muertos y desaparecidos y a la inseguridad. No, esto es mayúsculo, la presidencia de México humilló al Presidente de los Estados Unidos y a su Candidata. Inédito en la historia. Aquí el caso es que si gana Trump a los mexicanos de allá y de acá nos iría mal, pero ahora si gana la demócrata Hillary podría irnos peor. Sólo esperemos que esta acción componga un poco las cosas.