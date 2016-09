Listos y tontos en la Era Digital

Agileo Colunga Ibarra

Parece increíble que mientras más avanza la tecnología en todos sus aspectos, principalmente en las comunicaciones, miles de personas son manipuladas a través del INTERNET en situaciones políticas, religiosas y económicas principalmente, por ejemplo: las famosas “pirámides” que una y otra vez algunos vivales se hacen ricos con un engaño de lo más inverosímil, con la promesa de que si aportan determinadas cantidades de dinero, les regresarán multiplicadas en muchos miles de pesos más, la ambición y avaricia hace tontas a las personas y ahora, con la ayuda de las “redes antisociales, mitos y trampas se esparcen con la rapidez del rayo y en este aspecto, pocos se salvan de apostarle ya sea en efectivo o con estampitas coloreadas y oraciones muy motivantes por las cuales, los crédulos se ilusionan con un solo clik en su ordenador de la computadora, van a recibir milagrosamente millones de pesos, en dólares, euros o en monedas de oro y plata, cobre y latón no, porque ya valen muy poco, pero, lo que si es cierto es que tan maravillosa herramienta digital que nos permite comunicarnos y acercarnos con las familias y amistades lejanas geográficamente, muchos cibernautas se han convertido en protagonistas o cuando menos, así se consideran por el sólo hecho de convertirse en meros trampolines de los hackers o piratas informativos que diariamente ponen en sus “muros”, fotos y textos editados en contra o favor de quienes le pagan.

Pero, lo más triste y difícil de creer es que el cyberbulling contra el Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de México y su familia, es tan simple, grosero y falaz, que cualquier gandul se convierte en protagonista en las “redes”, con cualquier tema que ofenda al Primer Mandatario de la Nación o cualquier chiste soez puede recibir miles de “likes” que son la ambición del cibernauta patológico o al menos, comparables con las indulgencias que vendían los obispos católicos para quienes no querían pasar por el purgatorio celestial o al menos, reducir los tiempos de su paso por tan penoso lugar de limpieza de los pecadillos terrenales a la gloria eterna. Así ha sido siempre en la historia de los presidentes de México, muchos chistes y relatos graciosos se les han achacado en su gestión administrativa, pero, en otros tiempos tales críticas festivas se hacían en forma impresa en periódicos y revistas con gracia e inteligencia por los periodistas del ramo, derrochaban inteligencia para plasmar el pensamiento de los mexicanos en sus caricaturas y textos sin ser corrientes, groseros y calumniosos, lo que ahora, con la facilidad de las computadoras, cualquier gandalla oportunista se convierte en crítico pertinaz del Presidente de la República.

Conozco a varias personas que nunca han leído un libro de cultura general, de historia universal o mexicana y que sin embargo, a través de las redes insociales del INTERNET se creen las más sapientes críticas de la política nacional, claro, siempre y cuando se trate de criticar al Licenciado Peña Nieto, porque, las sacan del tema y no saben nada, por ejemplo: si se les interroga sobre la vida política, social y familiar del señor Andrés Manuel López hablador, inclusive, de su pequeño rancho de “La Chingada” en Tabasco, desde luego que hacen mutis y eluden el tema. En cambio, sí se les pregunta porque tienen la idea de que el Licenciado Enrique Peña Nieto es inepto, ignorante y casi iletrado, contestarán “porque no supo o se le olvidó el nombre de tres autores de algunos libros que había leído recientemente en la FIL de Guadalajara, Jalisco, cuando era candidato a la Presidencia de la República”, algo inusitado para quienes acostumbramos como una compulsión leer textos diferentes todos los días y que, cuando menos a mí, el contenido nunca se me olvida, pero, en el caso de los autores me es muy difícil retener en la mente nombres de nuevos autores que no son clásicos en la literatura universal o nacional, y así, la ignorancia se revuelve con la mala fe de los políticos de uno y otro partido que hacen de las redes sociales un enjambre de calumnias, mentiras completas y verdades a medias que en México, se ha convertido en un escandaloso medio de división y encono entre las personas que de alguna manera están enganchados por los medios electrónicos que utilizados de buena fe son un verdadero instrumento de cordialidad y solidaridad entre los cibernautas, pero, un verdadero infierno para las gentes que son agredidas por los rencorosos sociales que a todo le tiran con tal de satisfacer sus instintos maniqueos que dañan las buenas relaciones humanas de cualquier sociedad civilizada.

Se cumplieron ya dos años del secuestro y asesinato de algunos jóvenes que vivían en la escuela normal de Ayotzinapa y los mataron en Iguala, a más de 120 kilómetros de distancia de donde deberían de haber estado, que se ha convertido en un verdadero relajo de oportunistas que desde sucedida la tragedia se han empeñado en que el trágico suceso fue “UN CRIMEN DE ESTADO”, y que se supone, que los 130 detenidos confesos y enjuiciados por las autoridades correspondientes serán liberados en fecha próxima, ya que, los medios, los padres de los desaparecidos, sus abogados y su patriarca don Andrés Manuel López hablador, nadie los acusa y todo se revierte a las autoridades federales. En el fatal caso criminal ya han intervenido el F.B.I, La C.I.A, los forenses de Austria, de Argentina, de las Derechos Humanos Interamericanos, la O.N.U, España, Inglaterra, Francia y en la actualidad, los rusos y otras instituciones internacionales, pero, en las redes antisociales se sigue afirmando que fue un crimen de estado, que Peña Nieto y el Ejército los tienen secuestrados y se sigue con el estribillo ya muy visto y escuchado “Vivos se los llevaron, vivos queremos que nos los devuelvan”. Cuanta crueldad y mala fe de quienes lucran política y económicamente con el dolor de y angustia de las familias de estos jóvenes.