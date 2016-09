Los Informes Presidenciales de antes

Agileo Colunga Ibarra

Cada año, el Presidente de la República tiene la obligación constitucional de presentar un informe de actividades ante el Congreso de la Unión –formada a la vez, por los Diputados y Senadores- y para los ciudadanos. El primero en rendir un informe fue el General Guadalupe Victoria el 1º. De enero de 1825. Por su parte, en su informe del 31 de mayo de 1862, Benito Juárez, informó al pueblo de México, las luchas armadas en contra de la intromisión de gobiernos extranjeros y el fusilamiento necesario de Maximiliano para que, las naciones del mundo entendieran que “el respeto al derecho ajeno es la paz”, ni más ni menos. Entre algunos datos curiosos sucedidos en estas fechas se cuentan de que: don Adolfo de la Huerta fue el primero que utilizó un automóvil para trasladarse a la Cámara de Diputados. El primer informe televisado fue el de don Miguel Alemán Valdés en 1952. En 1935, el informe del General Lázaro Cárdenas fue transmitido completamente por radio. Durante su sexto informe presidencial en 1982, el Presidente José López Portillo lloró al anunciar la crisis financiera por la que atravesaba el país. Con la llegada de Porfirio Díaz al poder en 1877, anunció el inicio de una nueva atapa de progreso, bajo la divisa del orden y el respeto a las leyes constitucionales.

Desde siempre fui servidor público y en su mayor parte perteneciente al sector de comunicaciones, por lo cual, cada primero de septiembre estábamos muy al pendiente no tanto de la ceremonia, festejos y los honores al ego del Presidente de la República en turno, sino que bien sabíamos que en algún párrafo del informe diría… y para los burócratas que trabajan afanosa y cotidianamente al servicio de la nación… un diez por ciento de aumento a sus salarios retroactivos al primero de mayo del presente año… aplausos, muchos aplausos a distancia recibía el primer mandatario de México. Poco nos importaba la inflación y el aumento a la canasta básica y nada más esperábamos la hora de salida para irnos a la cantina a festejar el incremento salarial y desde luego, por la noche el festejo seguía allá por la Pedregosa en el lugar a conde, según el lema del lugar “a donde ya conoces y Porfirio te espera con todo gusto para servirte”, bueno, y algunas personas más, por supuesto. Y cuando por fin, llegaban los dineros del aumento ya muchos empleados no solamente lo habían gastado sino que hasta con deudas resultaban, pero, las pacas de billetes en la bolsa aunque fuera efímeramente el gusto nadie nos lo quitaba. Pero, oh desilusión, llegaron los panistas y al traste con los aumentos y dichosos días.

El culto a la personalidad se convertía en una fiesta para un pueblo que en esas fechas no tenía mucho por qué preocuparse, no había computadoras, Twitter, Facebook y por lo tanto, las redes sociales por las cuales, como los perros de rancho, escribió don Agustín Yáñez, el primero que ladra es el único que sabe a quién y por qué lo hace, así es la nueva herramienta electrónica, una verdadera maravilla para comunicarse con los parientes y amigos sin importar las distancias geográficas, desafortunadamente en México se ha convertido en un lavadero de arguendes de personas, que por los medios antiguos le obligaban a pensar y escribir y entonces, guardaban sus frustraciones muy dentro de sus conciencias, pero ahora, con la facilidad de con un solo dedo oprimir una tecla en alguna foto o texto que diga “ponlo en tu muro y pásala, pronto porque la van a borrar”, así, muchos se creen experimentados y doctos críticos de cualquier tema que les pongan frente a sus narices, especialmente si se trata de hacerle “bullying” al señor Enrique Peña Nieto, Presidente de México o a los miembros de las fuerzas armadas y policías federales, a nadie le importa y menos analizan o aplican criterios o el más simple sentido común, cuando los hackers o piratas profesionales diariamente publican innumerables páginas en los medios electrónicos debidamente editados de acuerdo a los intereses políticos, económicos o sociales de quienes les pagan por ello. Los que andan en estos rollos, bien saben que a través de las nuevas tecnologías, ahora, cualquier tonto puede intervenir en el contenido de cualquier página escrita o intercalar fotografías en algún grupo, inclusive, cambiar el gesto de cualquier persona en algún retrato.

Un ejemplo, la payasada de unos jóvenes en una empacadora de verduras cuando simulan orinar sobre una banda de la máquina, lo cual, a ellos les costó el trabajo y le quitaron la oportunidad a otros cientos de desempleados a trabajar en ésa fábrica ya que, endurecieron aún más los requisitos jurídicos y sanitarios para poder emplearse en ese lugar y en otros similares. El mitote, que estaba, el –mion- sidoso y se habían contaminado más de cincuenta mil latas con esa enfermedad. Realidad, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), embargó SIETE mil latas para examinarlas, mismas que regresó a la empresa empacadora por no haber encontrado ninguna señal de contaminación alguna ¿Qué satisfacción les quedó a quienes le entraron al arguende? Como siempre, los necesitados y pobrería de México, sufre los embates de los “renegados sociales”. Solamente Dios los va a castigar, pero, desgraciadamente hasta que se mueran, entonces, ya para qué.