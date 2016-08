Los narcotraficantes de antes

Agileo Colunga Ibarra

En su libro MANZANILLO NACIÓ DEL MAR, don José María Sandoval González, relata las aventuras de algunos personajes de la región que se dedicaban a comerciar las siempre redituables económicamente drogas prohibidas, por aquellos entonces no había tanda demanda y menos la gran variedad de estupefacientes que ahora, pero, nos demuestra que tales actividades desde mucho antes de nuestra época ya se realizaban sino con tanto éxito como en la actualidad, sí era negocio que muchas gentes realizaban y que les permitía vivir con regular comodidad a ellos y a sus familias. La afición a consumir drogas como el alcohol, tabaco y otras substancias ilegales judicialmente, pero que unas y otras dan al traste con la vida de millones de niños, jóvenes y adultos de cualquier sexo que desafortunadamente, se ven atrapados por diversas causas en tan infamantes descarríos en los cuales, las autoridades civiles poco pueden hacer para que los ciudadanos no se conviertan en esclavos del consumo de tan macabras drogas. En México, siendo un país mayoritariamente religioso y practicante de la fe cristiana-católica, es muy raro que sus ministros poco o nada hacen para que sus fieles no sucumban en tan negativas prácticas, al contrario, parece que las alientan cuando bendicen las lujosas edificaciones en los panteones en donde reposan los cadáveres de los envenenadores sociales.

“El 30 de abril de 1916, había llegado al puerto de Manzanillo, Colima, un velero de nombre ELVIRA de escasos 95 toneladas de carga, y entre su tripulación, había cinco individuos que se dedicaban al contrabando, y en la fecha de arribo de la citada nave se encontraba el puerto en su apogeo de sus fiestas de primavera, o sean las del 5 de mayo, estando sus calles adornadas con palapas, banderitas tricolores, y lazos de papel picado, lo que se veía muy bien, y sus habitantes tranquilamente se divertían con todos los juegos que había permitidos por la ley. Aquel velero, venia procedente del sur y los cinco individuos que traían un saco de mariguana, lo pudieron sacar a tierra fácilmente ya que en aquella época, la vigilancia era casi nula, así que las ventas que se hacían en el barrio de La Ciudadela, en donde se encontraban las casas públicas, todo era más fácil, ya que noche a noche las casas estaban bien concurridas, facilitando la venta de aquella mercancía. Aquellos traficantes eran Fidencio Luna, quien era el cabecilla; Vicente Estrada, Alberto Aguilar, Lucas Lepe y Cornelio Trujano, siendo ellos, de una ranchería del estado de Michoacán. Cada vez que el velero llegaba a puerto, la mercancía era llevada a la cantina de la señora Mercedes Ledesma, amiga íntima de Fidencio y estando los cinco en ese lugar, comenzaban a tomar hasta embriagarse por una o dos noches.

Y entre copa y copa, trataban de hacer amistad con los parroquianos ahí reunidos; comenzaban a ofrecer el producto y a venderlo con toda clase de precauciones con los amigos que habían hecho y con la marinería y pescadores. Al terminar la venta, se dirigían a su velero con grandes regalos para el capitán, el timonel y el cocinero y para pagar las guardias que les hacían sus compañeros por los días faltantes al trabajo de a bordo. El capitán era ajeno a los movimientos que hacían esos tipos. El ELVIRA, al terminar el movimiento de carga en la bahía, salía de nuevo a la mar para regresar a Manzanillo al poco tiempo. Como los cinco traficantes eran ya conocidos, trataban de localizarlos para comprarles el producto a que se dedicaban; así que en poco tiempo se hicieron de dinero, sin dejar los trabajos del velero. En esa forma seguían vendiendo la mariguana por mucho tiempo sin ser descubiertos. El barco fue vendido a otra empresa de mayor radio de acción, siguiendo con el mismo nombre y sus diez tripulantes que traía a bordo. Los nuevos dueños cambiaron de ruta al velero, emprendiendo viajes a Zihuatanejo y a Acapulco, y por el norte, a Mazatlán y Topolobampo, con este radio de acción mayor, los cinco traficantes aumentaron también la compra y venta de drogas. Así que, cuando el ELVIRA llegaba a Manzanillo procedente del norte, llevaban cocaína y la vendían y cuando llegaban del sur llevaban el cargamento de mariguana. Fidencio y Vicente, al llegar a algún puerto del sur, subían a bordo de otras embarcaciones y vendían mariguana y a la vez, compraban productos de contrabando que llevaban algunos marinos para luego hacer la fayuca con otras personas en el puerto colimense y, desde luego, sin ser molestados ya que, con dinero en abundancia sobornaban a algunos policías del puerto que también eran ya conocidos. Una de tantas ocasiones, Fidencio y Vicente trataban de vender fayuca a otro individuo conectado con ilícitas ventas, pero como dos aleznas no se pueden picar, ya que el comprador la pagaba a un precio y los vendedores pedían precios más elevados, se liaron a golpes y las personas comenzaron a reunirse para ver el pleito callejero; el comprador ya perdía la riña y lo dejaban sangrando cuando en ese momento, llegó la policía y al tratar de aprehenderlos lo arreglaron con dinero y las cosas no siguieron adelante, fueron dejados en libertad ya que el gentío reunido, comenzó a abuchear a los policías y se retiraron a sus puestos de vigilancia.

Viendo el cabecilla de la mafia que podían correr peligro por los continuos altercados que tenían, Fidencio, Vicente y Alberto, decidieron que los otros socios, Lucas y Cornelio, se desembarcaran del ELVIRA…continuará en la siguiente entrega del próximo fin de semana…