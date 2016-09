Manzanillenses en la foto oficial del Centenario del Club América

*Ricardo Cruz y el portero César Giovanny Estrada, posan con sus compañeros en la foto del Centenario

Elizabeth López Hermosillo

Las Águilas Sub 20 se tomaron la foto oficial en las instalaciones del Club América en Coapa, del equipo para este Clausura 2016, además en el marco de los 100 años de vida de una de las instituciones de mayor prestigio, en el balompié nacional.

En el Club de Coapa, figuran los dos futbolistas originarios del puerto de Manzanillo, Ricardo Cruz González, quien recientemente cumplió sus 19 años de edad y el portero César Giovanni Estrada, ambos en compañía de jóvenes que integran la Sub 20 con el cuerpo técnico posaron para la foto del recuerdo.

Como es una tradición, el primer equipo del América se tomó la foto oficial, posando con las 12 Copas que se han logrado y destacando en el centro de la foto, el logo oficial del Centenario de la institución, “100 años de grandeza”, posteriormente fueron las divisiones menores Sub 15, Sub 17, Sub 20 y la Segunda División Profesional.