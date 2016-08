Edgar Cazares

*Nuevamente sale a colación la situación dramática que vive el comercio en la zona centro. Los días pasan y la eterna promesa de terminar las obras del túnel ferroviario nada más no se cristaliza. Tal pareciera un proyecto sin fin. El caso es que ese es uno de los principales factores que motivan la actual ruina de los primeros cuadros de la ciudad. Pero no es la única. Hay otras situaciones que deben analizarse por quienes tienen intereses o patrimonio en esta parte de la ciudad. Desmenuzar qué pasó, qué ha orillado a la gente a darle la vuelta a esta zona y dirigirse a otros rumbos cuando todavía hace unos 20 años era el sitio idóneo para muchas cosas entre ellos el iniciar un nuevo proyecto de vida. En mis tiempos, como niño ochentero, existía la sensación de querer vivir en esa zona o cuando menos en sus alrededores puesto que todo estaba por ese rumbo: los cines, las tiendas bien surtidas, la diversión en general, y más aún ahí estaban asentados los poderes locales entre ellas la mismísima presidencia municipal. Hoy únicamente esto último subsiste puesto que los nuevos desarrollos comerciales y urbanísticos tienen su punto de partida principalmente en la zona norte. Y se corre el riesgo de que algún día, y al paso que vamos, el mismo edificio municipal pueda ser reubicado en algún otro punto de la ciudad. No es tan descabellado pensar en ello. El análisis propuesto no debe dilatar mucho. Ya en la reunión que se celebró la mañana de este miércoles una comerciante señalaba que el periodo 2016-2017 ha sido el peor para ellos cuando menos en los últimos 30 años. No lo dudo. Se han hecho algunas mejorías al antiguo casco urbano y ni así se ha podido revertir por completo la debacle. Ahí está la nueva plaza del Pez Vela y Plaza Juárez, el malecón del espíritu santo –o lo que queda-, la remozada avenida México, la terminal de Cruceros Turísticos, el modernizado paseo de El Túnel entre otras, que en otras circunstancias fueran una garantía de atraer más visitantes. Pero no ha sido así. Esos proyectos a pesar de su grandilocuencia han representado, por una suma de factores adversos, apenas un mejoralito. Ojala pronto lleguen las soluciones de fondo. Porque lo reiteramos de no tenerse ese verdadero monitoreo que permita determinar fortalezas y debilidades actuales la condena será inevitable y en unos cuantos años –o meses- el centro pudiera convertirse en mero recuerdo de lo que fue, de lo que pudo haberse hecho y, por excesos de confianza, no se hizo.

*Por cierto recientemente se dio la clausura, antes de que iniciaran operaciones, de una serie de negocios foráneos que planteaba realizar una serie de actividades en el Barrio 1 del Valle de Las Garzas. Hace casi 10 años se puso muy de moda el tema de las expos foráneas que ofrecían diferentes artículos a un precio mucho menor que el ofrecido por los comerciantes locales. Estos últimos alegaron competencia desleal debido a que sus competidores venidos de allende la frontera no generaban impuestos y realizaban una especie de pesca en épocas complicadas para todos. Así pues los empresarios manzanillenses lograron que la administración municipal considerase ilegales las mencionadas expos. El tema revivió en días recientes por lo citado en las líneas iniciales de este tema. Gran parte del problema del país parte de esta última premisa: se piensa que evitando la competencia se podrá generar un mejor ambiente o se podría potencializar ha determinado sector. Esto último no siempre se cumple al pie de la letra. Es cierto que las expos foráneas no permanecían aquí todo el año como los comercios locales quienes soportaban el auténtico vendaval de impuestos, gravámenes, nómina, temporadas bajas y crisis durante casi todo el año mientras que sus rivales acudían a la localidad en épocas de bonanzas. Es un asunto que debe replantearse: ni todo lo hecho es México es lo mejor para los consumidores ni todo lo que proviene de fuera es malo. Las autoridades deben buscar la manera de que sean los propios ciudadanos quienes decidan dónde y a quien comprar siempre procurando cierta protección a los inversionistas locales.

*La temporada vacacional de verano fue de mucho interés para quienes tienen inversiones en el tema. Fue notorio el hecho de la gran afluencia de visitantes en esta etapa. Y ello es una buena noticia luego de varios meses de resultados muy cortos para el sector. Ahora lo que se viene es una etapa complicada para ellos. El periodo septiembre-octubre es históricamente el más magro para la industria sin chimeneas. Será un reto interesante ver cómo tanto autoridades y empresarios del rubro logran capotear el temporal. Sin embargo se tiene ya una buena experiencia que contar con lo sucedido durante Junio-Julio y Agosto. Ojala que la inercia sea aprovechada

Como parte de las acciones del Plan de Austeridad y Eficiencia en el Gasto, el Gobierno del Estado realizará una subasta pública vehicular, informó el secretario de Administración y Gestión Pública, Kristian Meiners Tovar. En rueda de prensa, el funcionario estatal señaló que cualquier interesado en una de las 157 unidades que serán subastadas, podrán consultar las características de esas unidades, su avalúo y la ubicación física para conocer la unidad, en la página www.colima-estado.gob.mx/subastavehicular.