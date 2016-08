Edgar Cazares

*Casos de robos a espacios públicos, preocupantes

*Los cocodrilos avistados en balneario de la localidad

*Gobierno listo para la segunda etapa del temporal

*Cualquier ilícito resulta condenable más cuando este afecta a gran cantidad de personas. En el estado se ha desatado una oleada de robos, fenómeno del cual no ha escapado el municipio. Las ciudades más afectadas por ello han sido evidentemente las más pobladas: Tecomán, Villa de Álvarez, la capital del estado y Manzanillo ya no sienten lo duro sino lo tupido en este sentido. Por ello resulta absurdo entender los hurtos en las escuelas públicas, aquellas que teniendo poco son desvalijadas por personas sin el menor respeto a lo ajeno y a uno de los aspectos más importantes para las nuevas generaciones como lo es la educación. Desde hace algunos años a la fecha han sido precisamente estas instituciones públicas uno de los blancos más frecuentes de los amantes de lo ajeno que temporada tras temporada acometen contra éstas, perjudicando no sólo a dichos inmuebles sino a decenas de familias. En ocasiones, como lo que sucedió en el CENDI 2 del Valle de las Garzas, los rateros se llevan en unos cuantos minutos lo que costó meses o hasta años integrar al patrimonio comunitario. Y por lo que se ve las estadísticas en este sentido no disminuirán en un corto plazo por otros factores como por ejemplo el incremento paulatino de las adicciones. Es una tristeza. Ojala las autoridades de todos los niveles logren establecer una estrategia que disminuyan cuando menos sensiblemente las incidencias que casi cada semana se reportan en esta materia. No está demás también recurrir al apoyo de vecino de estos centros educativos para quizá tratar de reforzar la vigilancia. Porque, repito, en este tipo de situaciones no afectan únicamente a las escuelas, nos afectan a todos, tengamos o no hijos en las escuelas.

*Ya el propio alcalde de la capital del estado daba la alerta en esta semana: Los amantes de lo ajeno se han llevado el equivalente a 1 mil 600 metros de cableado con el que se suministra el alumbrad público por aquellos lares. Por unos cuantos podemos perder todo. Seguramente es una situación que guarda una similitud con otras ciudades, quizá entre ellas Manzanillo. En el parte policiaco con frecuencia se da cuenta de este hecho, de tipos que sin el menor escrúpulo trata de llevarse este tipo de material para rematarlo, a precio de risa, en algunos establecimientos que igualmente incurren en bajezas al aceptar este tipo de ofrecimiento sin investigación de por medio. No sólo pues la violencia es la principal amenaza de la seguridad pública en tiempos recientes. Por lo expuesto en líneas anteriores las diferentes corporaciones policiacas debe considerar prioritario la reducción de estos casos a la de ya.

*El tema de la presencia de cocodrilos en diferentes balnearios públicos volvió a recrudecerse en días recientes. Es un tema añejo que ha mantenido relativamente en jaque a algunos espacios públicos desde hace cuando menos algunos 15 años en la ciudad. Los saurios han encontrado en el ambiente colimense un sitio propicio para reproducirse y extender su presencia a casi todos los rincones. Así es sencillo entender la presencia milenaria de estos en el mundo. Soy de los que piensan que los reptiles tienen más que temer del humano, que nosotros de ellos. Hasta la fecha no se ha documentado en la ciudad ningún ataque de estos a persona alguna y si se han dado en algunas otras partes de la república ha sido más bien como una especie de respuesta o defensa de los animales hacia nosotros, al sentirse estos agredidos o invadidos en su hábitat. Me parece que no es momento de hacer drama por este tipo de situaciones. Lo que debiéramos entender es que nos hemos trasformado en auténticos agresores de la naturaleza y hemos llegado a rincones que no nos pertenecen. Me parece que sitios como la laguna de Juluapan y la de Cuyutlán se han convertido en casa de los saurios debido a las pocas posibilidades que tienen de encontrar resguardo o refugio en algún otro sitio natural porque precisamente nos los hemos ido acabando. Aquí lo apropiado será que mantengamos la reserva, la calma y no tratar de agredir a estos animales. Evidentemente que algunas instancias como SEMARNAT y Profepa podrán hacer mucho tratando de reubicarlos en lugar de colocar señalamientos a diestra y siniestra, lo que generaría una psicosis y quizá un alejamiento del turismo. Quizá correspondería coloca la señalética preventiva en aquellas zonas que se han trasformado en hábitat de éstos. Es una serie de decisiones bien pensadas que deben aplicarse porque la idea es tampoco caer en excesos de confianza. Así las cosas en Manzanillo. Sus comentarios a astrocobain@yahoo.com.mx