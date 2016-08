Edgar Cazares

*JIPS, Gaby y Comerciantes, tándem de resultados

* Logros en turismo tras la buena temporada

*Condolencias para la familia Amaral Meza

*Muy interesante la labor que viene haciendo el gobernador Ignacio Peralta a favor de los comerciantes del centro histórico. El fin de semana anterior se entregó a estos un recurso cercano a los 8.7 millones de pesos que buscan solventar algunas dificultades económicas primordiales que este sector viene afrontando con su maltrecha economía, derivado en gran parte a las enormes y muy prolongadas molestias que les ocasionan las obras del túnel ferroviario que convierten el acceso hacia los primeros cuadros de la ciudad en algo imposible. El caso es que desde hace más de un año el ejecutivo estatal venía gestionando ese estímulo para los ya señalados agotando para ello todas las posibilidades. En primera instancia se buscó que fuera la SCT la que absorbiera esos recursos pero esta se declaró incompetente debido a la escasez de recursos en sus arcas para tales efectos. Lejos de rendirse el ejecutivo estatal buscó una y otra forma hasta que puedo generar un fondo a través del SEFIDEC que cuajó ya recientemente. Obras y resultados son amores y ello fue reconocido por los propios beneficiarios en el evento desarrollado en el mítico Club de Leones. Sin duda el mandatario estatal ratificó, con el discurso y con hechos, que no sólo está al pendiente de obras y programas, sino de las más sentidas necesidades de sus gobernados. La gente sabrá reconocérselo. Al tiempo.

*Buenas noticias para la economía colimense dejó la reciente temporada vacacional, pues además de haber tenido una ocupación hotelera arriba del 50%, que superó la de la temporada anterior, también se incrementó la derrama económica. Esto significa que la gente sigue creyendo que la entidad es segura para vacacionar y venir en familia; significa que el gobierno del Estado ha hecho bien su papel de promoción turística y que no ha hecho efecto la campaña de desinformación de interesados en que fracase este gobierno. Van los números: un total de 131 mil 353 turistas se hospedaron en los hoteles de Manzanillo, Colima, Tecomán, Armería y Comala, dejando una derrama económica de 647 millones 980 mil 994 pesos, lo que arrojó un promedio de 51.09 por ciento de ocupación hotelera. Respecto a la derrama económica, el resultado fue de 588 millones 437 mil pesos en Manzanillo, 49 millones 077 mil pesos en Colima, 7 millones 194 mil en Tecomán, 2 millones 087 mil en Armería y 1 millón 183 mil pesos en Comala. La sociedad colimenses, pero también los turistas, ven a las playas de la entidad como un lugar seguro para vacacionar; por eso los números reflejaron que más gente viene Colima y, por ende, hay una mayor derrama económica que se traduce en más empleos y mayor estabilidad. Dicho sea de paso: el gobierno del Estado ha externado su interés por atraer a más turistas a las playas de Colima, por lo que los resultados de esta temporada vacacional corroboran que se están haciendo las cosas bien. José Ignacio Peralta Sánchez le imprime un sello particular a la dinámica de gobierno que poco a poco se ven los saldos positivos.

*Hay legisladores que se han obstinado, a raíz del escándalo del sobresueldo, a generar leyes de relumbrón y tratar de mantener a raya a la opinión pública. De qué le sirve en estos momento de crisis galopante en muchos aspectos para la ciudadanía promover que las corporaciones policiacas sean grabadas durante su accionar público o incentivar leyes que desinhiban el uso de armas de fuego? La realidad es que no son legislaciones completamente criticables pero más bien se requieren otras acciones para superar el trago amargo por el que casi todos los colimenses estamos pasando. Y digo que casi todos porque alguien que gana 200 mil pesos está auténticamente blindado a este entorno asfixiante que nos rodea. Ojala pues ya no se pierda más tiempo y se decreten las medidas que todos esperamos. Entre ellas, quizá primero, la reducción del salario de los diputados colimenses que se embolsan casi 6 mil pesos diarios. Estaremos a la espera.

*Este fin de semana falleció Don René Amaral un viejo conocido de la familia pero un eterno joven de corazón. Con Don René me tocó coincidir en mis primeros pasos dentro del ámbito laboral, mucha antes que definiera mi verdadera vocación profesional. Le conocí, hace más de 23 años, como una persona alegre, de los que siempre mostraba una amena actitud y muy decidido en su trabajo. Tras esa gratísima experiencia que me llevó, entre otras cosas, a convivir por primera vez en la vida con mi padre en el trabajo y a conocer a adultos ajenos a mi círculo escolar o de mi barrio le perdí la pista. Por azares del destino volví a saber de él este año. Me enteré entre otras cosas que ya no radicaba en la ciudad pero que seguía manteniendo el ánimo intacto y ese afán imperecedero de siempre salir adelante cosa que hizo con singular alegría. Lamentablemente, como cito inicialmente, el pasado viernes se nos adelantó. Seguramente se llevó, al más allá, el consuelo de haber sacado adelante, como hombres y mujeres de bien, a toda su descendencia pues sus hijos son personas altamente apreciados en su comunidad de origen, en Santiago. Descanse en paz don René Amaral. A toda su familia le deseamos pronta resignación y consuelo ante la irreparable pérdida. Así las cosas en Manzanillo… sus comentarios a astrocobain@yahoo.com.mx