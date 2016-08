Edgar Cazares

*Gamaliel Haro, porteño al gabinete estatal

*Kiosko santiaguense, arreglo que ofende

*La anécdotas de Juan Gabriel en Manzanillo

*El gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, designó al manzanillense Gamaliel Haro Osorio como Secretario de la Juventud de Colima. Con ello el citado activista porteño se convirtió en el primer manzanillense en ocupar una cartera de primer nivel en el gabinete estatal. El hecho puede ser sorpresivo para algunos, aunque en definitiva Haro Osorio ha sido de las personas que más denodadamente ha laborado a favor de su partido, estando en la brega desde hace muchos años con su instituto en las buenas, en las malas y en las peores. Seguramente el nuevo funcionario estatal, quien tiene el perfil y la experiencia, sabrá hacer un trabajo notable tal como lo ha hecho en las diferentes encomiendas públicas, aunque sin la relevancia de esta, que ha ostentado.

*Recientemente había apuntado que veía bien la restauración que se estaba haciendo, a nombre de la delegación de Santiago, del parque principal de esta comunidad. Pero observando los resultados puedo retractarme: quienes concibieron la rehabilitación del kiosko de este espacio no tienen ni idea del buen gusto y, peor aún, ni de las costumbre de los santiaguenses. Desconozco si los colores con que dotaron a la citada estructura sean los definitivos pero hago votos para que la mano de pintura que le dieron bien sea una equivocación o de plano sea temporal, con la idea de resanar el material metálico que lo recubre. Algunos dirán que a caballo dado no se le ve el colmillo pero es que de plano se les pasó la mano con el citado trabajo. Una cosa es que fuera urgente meterle mano a ese espacio y otra que haya alguien que trate de llevar agua a su molino. El caso es que dejaron el citado kiosko horrendo, con un color que es una ofensa para la retina y las costumbres de los santiaguenses. Bien se dice que no hagas cosas buenas que parezcan malas.

*Toda una tragedia la muerte del maestro Alberto Aguilera Valadés, mejor conocido artísticamente como Juan Gabriel. Qué más se puede decir del legado artístico que generó. Qué más se puede agregar a su biografía que no hayamos escuchado ya en la extensa, pero muy merecida, cobertura que todos los medios han dado tras su deceso. Su vida y obra fueron auténticamente eso: una tragicomedia, un ascenso desde el fondo hasta la cumbre, sitio que pareció nunca más dejar con todo y los vaivenes que su ajetreada existencia provocó hasta este fin de semana. Sin duda una pérdida irreparable, en todos los sentidos, para nuestro México este país que inicialmente le negó el apoyo al nacido en Michoacán quien a base de esfuerzo, decisión y talento derribó todas y cada una de las grandes barreras que se le presentaron. Descanse en Paz.

*Y es que hay cientos, quizá miles –sin exagerar- de anécdotas en torno al divo de Juárez que contar. Algunas de ellas tienen que ver con nuestra localidad. Como aquella que se suscitó a mediados de los 80s tras una presentación del intérprete de Querida, Amor Eterno y el Noa Noa se desató la histeria: Alguien llegó al auditorio improvisado donde Juan Gabriel presidía un recital, de esos de los maratónicos que solo él sabía emprender, para gritar que se avecinaba derechito a Manzanillo un tsunami. Como el rumor era difícil de corroborar y por entonces no había los medios que existen hoy para ratificar o desbaratar una noticia de esa índole, cada quien hizo lo que pudo mientras la mayoría se echó a correr desaforadamente. Casi todos emprendieron la huida a las partes altas del municipio. Al final todo resultó falso pero es una anécdota que nadie de los que habitábamos el puerto por aquel entonces, podemos olvidar. Ni por la histeria que causó el tsunami, ni por la gratísima presencia aunque enturbiada por el rumor de Don Juan Gabriel.

*La última presentación de Juanga en la entidad, apenas se dio el pasado 13 de Mayo en el megapalenque de Villa de Álvarez, foro que pese a su capacidad solía quedarle chiquito a los grandes monstruos de la música nacional. El autor de más de 1 mil 600 canciones veía en Colima un lugar propicio para sus conciertos, especialmente en la zona norte de la entidad. Manzanillo alguna vez gozó del cariño del juarense. Pero algo pasó hace 10 años que cortó con esa relación. Era el 2006 cuando el famoso artista tenía pactada una presentación en el puerto. Pero algo pasó que el día del citado evento, con una gran multitud reunida afuera del lugar, Juan Gabriel simplemente no se presentó. Pese a que los organizadores ya lo veían venir se siguió con la venta de boletos, situación que irritó más a los fanáticos quienes por fortuna no generaron desmanes, aunque sí gritaron a los cuatros vientos diferentes improperios, consignas y demás amenazas. Desde ahí ya no hubo más Juan Gabriel en concierto en Manzanillo. Y por cierto algunas personalidades vinculadas al hecho le quedaron a deber miles de pesos a otros tantos miles de personas que adquirieron boletaje. Seguramente varios de éstos al saber de la desaparición física del Juanga, respiraron finalmente tranquilos en ese aspecto.

*La Institución de Asistencia Privada “La Sal de Colima Apoyo Humanitario”, recibió de la Fundación Soriana un cheque por 44 mil 830 pesos correspondiente al redondeo del mes de mayo, mismo que será destinado a jóvenes del estado de Colima de 13 a 18 años de edad, que viven en situación de pobreza y que estudian los niveles de secundaria, medio superior y superior. En el acto estuvieron presentes la consejera de las Instituciones de Asistencia Privada en Manzanillo, Claudia López González; el presidente de la Sal de Colima, Víctor Manuel Ursúa Álvarez, así como directivos de la empresa Soriana.

*El reconocido rescatista Omar Gil Melchor, integrante de Protección Civil y del Cuerpo de Bombero de Armería, perdió la vida este fin de semana. Omar todavía participó en los festejos que se dieron en este municipio para los apagafuegos del estado. Al final de estas actividades se desvaneció y de ahí vino la debacle. La madrugada del lunes perdió la vida. El reconocimiento público para Omar Gil quien dedicó toda su vida a apoyar a la gente en alguna emergencia. La vida es así de frágil. Así las cosas en Manzanillo. Sus comentarios a astrocobain@yahoo.com.mx