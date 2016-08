Edgar Cazares

*Virgilio Mendoza, abrirá su casa de gestión social

*Fuentes danzarinas, futuro asegurado

*CONTECON, misión y labor con causa social

*El diputado federal Virgilio Mendoza abrirá su propia Casa de Gestión y Atención Social a inicios del mes de septiembre. El dos veces alcalde porteños se ha caracterizado a su paso por la función pública por ser una personalidad que nunca deja de lado el contacto con la ciudadanía. El hoy legislador federal asumió, desde que buscó la presidencia municipal hace casi 10 años, aquella frase que dice “La voz del pueblo, es la voz de Dios”. Y ha procurado irla cumpliendo al pie de la letra. Sin duda el puerto sigue siendo una plaza política dominada en gran parte por la escuela virgilista y sin duda la apertura de su propia oficina tendrá una gran aceptación y éxito. Estaremos muy al pendiente de lo que será una noticia de ocho columnas en próximos días.

*Finalmente la problemática en torno a las fuentes danzarina parece llegar a su fin: será la propia Administración Portuaria Integral la que se haga cargo de ese espacio. Ya en días recientes observamos cómo personal contratado por esa dependencia realizó una labor a fondo de limpieza en dicha estructura luego de que muchas personas denunciaron públicamente y en redes sociales el mal estado que ésta lucía. Lamentablemente la administración anguianista poco pudo o quiso hacer en torno a una estructura que se había convertida en icónica para los primeros cuadros de la ciudad. Fue en el silveriato cuando las fuentes se echaron a andar y rápidamente se quedaron grabadas en el imaginario popular de propios y extraños. La gran mayoría de los visitantes de esta parte de la ciudad iban al centro fundamentalmente por dos razones: una para tomarse la foto en el monumental Pez Vela y, dos, para contemplar el espectáculo maravilloso de las fuentes de aguas danzarinas, a la entrada de la Terminal de Cruceros. No obstante, algo pasó que de repente hace casi 2 años la fuente dejó de funcionar. Y desde el gobierno de Mario Anguiano todos hicieron mutis. Nunca se hizo compromiso alguno por resolverlo. ¿Por qué? Buena pregunta, como muchos cuestionamientos que han ido surgiendo al paso de los meses tras la conclusión del fatídico gobierno de marras. Por fortuna, como en muchos otros aspectos la dependencia portuaria le entrará al quite. Será cuestión de meses para que las citadas fuentes entren nuevamente en funcionamiento. Y la verdad es motivo de alegría. No debemos dejar de lado que esa pieza importante para el centro fue promovida, hasta el cansancio, por un ilustre manzanillense que dio la vida por este y otros sueños: don Raúl Zuazo.

CONTECON cumplió el sueño de decenas de jovencitos y sus familias en el puerto de Manzanillo al encabezar este martes la entrega de por lo menos 300 lentes oculares para niños con diferentes grados de debilidad visual. Hace algunos meses la maniobrista realizó una carrera con causa buscando recursos para patrocinar este apoyo y finalmente lo consiguió. Y con creces. Es un detalle que los beneficiarios seguramente no podrán olvidar y que les ayudará a incrementar su desempeño académico. Ojalá y otras empresas se sumaran a este tipo de causas. Hay muchas necesidades en la ciudad, que afectan especialmente a jóvenes y niños y quizá esta pudiera ser una alternativa. Evidentemente no es su obligación pero creo personalmente que todos pudiéramos aportarle desde nuestra trinchera, cada quien a su manera y al alcance de sus posibilidades. Sin duda ha sido un buen inicio de clases para mucha gente: uniformes escolares gratuitos, becas estudiantiles, calzado escolar y ahora programa de lentes sin costo. Ese tipo de donativos y programas les ameritará decenas de bendiciones a los mecenas en referencia, sean de instituciones gubernamentales y con mayor razón a los de la iniciativa privada. Dicho sea de paso CONTECON busca institucionalizar este tipo de apoyo, pues ya ratificó la segunda edición de la carrera –a realizarse en marzo del 2017- con que se recaudarán los fondos pertinentes.

*Lo que se viene para la ciudadanía es una auténtica vorágine: a partir de este primero de septiembre no sólo aumentará la gasolina, 4 centavos la magna y casi 47 el diesel, mientras que el gas domésticos hará lo propio. Por si fuera poco, debemos sumar a esa escalada el de las tarifas eléctricas: el batacazo inminente ya fue ratificado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Negro se torna pues el panorama para la economía de las familias mexicanas, especialmente para los que menos tienen. Con ello se rompe por completo el principal compromiso de las actuales federales: que iban a bajar los precios de la gasolina y de la electricidad, y que la gente iba a disponer de un mayor poder adquisitivo. Pese a las reformas estructurales, la principal presunción del actual sexenio, todo ha aumentado exponencialmente. Bueno, casi todo, puesto que el salario mínimo sigue igual o peor. Es evidente que el ciudadano que gana el mínimo notará que su dinero le rinde menos. No es para menos. Está más que visto que cuando sube la gasolina se produce una especie de efecto dominó, es decir todo lo demás también se va por los cielos. Estaremos al pendiente de cuál será la justificación que proporcione el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ya que todo este fenómeno se da a unas cuantas horas de su cuarto informe presidencial. Será importante escuchar del mandatario federal las alternativas que nos proporcione. Si es que las hay.

*Mi cuñado Miguel Ángel Sánchez cumplió años. Y seguramente el mejor regalo que pudo haber recibido es ver a su familia directa ya consolidada. Mi cuñado, el único que tengo y por ende el más estimado alrededor de mi propia familia, con esfuerzo ha logrado darle un mejor futuro a sus hijas, hoy ya todas unas señoritas y ciudadanas de provecho. Aún no se da la fiesta pero es evidente que ya recibió los presentes, por adelantado y con creces. Enhorabuena. Así las cosas en Manzanillo. Sus comentarios a astrocobain@yahoo.com.mx